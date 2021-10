Svært at stave til eget navn?

Lørdag kl. 12 lød startskuddet for kapløbet om de bedste lygtepæle til partiernes valgplakater, der kom op næsten før, at nogen kunne nå at stave til kommunevalg.

Ikke alle partier overholder reglerne om plakatopsætning - herunder at de ikke må sidde i jordhøjde. Men så findes der jo andre opfindsomme måder at tiltrække sig opmærksomhed på. F.eks. ved at bytte rundt på et par bogstaver, som det er sket for Enhedslisten her ved Prambroen og omtrent direkte på kommunegrænsen mellem Stevns og Køge.