Surf-entusiast løb med prisen som årets ildsjæl

Der var også tæt løb om titlen som SydkystDanmarks lldsjæl 2020, men i år skal vi en tur til Stevns for at finde vinderen. Steen Bonke Sørensen er manden bag LimeLight - en bevægelse, der arbejder for at gøre Stevns Klint til et hotspot for vandsportsentusiaster og -events. Blandt andet skal Rødvig for første gang nogensinde være vært ved Danish SUP Tours til sommer. På Steens initiativ. Han vinder prisen, fordi han er lykkes med at gøre Stevns til et lokalt og nationalt samlingspunkt, og det var da også en glad og beæret prismodtager, der fik overrakt den gode nyhed.