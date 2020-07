Superløbere ud i regn og blæst

Humøret er lige så højt, som vejret er dårligt, lyder meldingen fra teltlejren ved Klinten Kursuscenter, hvor 15 trænede motionsløbere seks dage i træk vil løbe ud over Stevns for at skabe opmærksomhed om og penge til aktiviteter blandt de 60.000 børn, der hvert år indlægges på danske hospitaler.