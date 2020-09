Mænds Mødestæder i Strøby skulle have været rammen om en sundhedsdag, som nu er aflyst. Arkivfoto

Sundhedsdag for mænd er aflyst

Det skulle have været afviklet med borgmesteren i spidsen, når den største sundhedssatsning på Stevns skulle føres ud i livet: Stevns Kommunes sundhedsdag 23. september.

Dagen var et samarbejde med Mænds Mødesteder i Strøby, men nu er dagen blevet aflyst, som så meget andet i disse corona-tider.

Der var ellers god brug for den, da mænds middellevetid stadig er cirka fire år kortere end kvinders. Og mænd rammes i større grad af kronisk sygdom, som blandt andet kredsløbssygdomme, kræft, sygdomme i åndedræt med videre.

Årsagen er blandt andet, at mænd går langt mindre til læge end kvinder, og at de har en mere usund livsstil, når det gælder rygning, alkohol og mad samt en højere forekomst af overvægt. Desuden oplever flere mænd ensomhed, og det sidste har Mænds Mødesteder forsøgt at afbøde på i flere år.