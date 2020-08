Se billedserie Borgmester Anette Mortensen (V), som bor i Strøby Egede, kiggede forbi til åbningsreceptionen og indviede stedet med en tale. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sund mad i Strøby Egede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sund mad i Strøby Egede

Stevns - 31. august 2020 kl. 09:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt madhus med navnet: Madevi har slået dørene op i Strøby Egede Centret. Her vil man kunne finde et »spændende udvalg af sunde smagsoplevelser fra store dele af verden, så travle familier med god samvittighed får mulighed for at hente mad udefra«, hedder det i en pressemeddelelse.

Bag Madevi står Gülüzar Üsüdür, der er socialrådgiver og projektleder og bl.a. har været integrationskonsulent i Stevns Kommune. Gülüzar har længe haft drømmen om at bidrage lokalt til de mange travle pendlerfamilier på Stevns, og hun ønsker samtidig at gøre en sundhedsmæssig forskel for familierne.

- Ofte, når vi vælger den nemme løsning, er den sjældent særligt sund. Det vil jeg gerne lave om på, for sund mad kan sagtens være velsmagende og appellere til både små og store. Så kan vi børnefamilier med god samvittighed springe madlavningen over en dag eller to uden at gå på kompromis med hverken sundhed eller økonomi, siger Gülüzar.

Maden vil være hjemmelavet fra bunden, der vil være flere salater og vegetarretter at vælge imellem, og en del af råvarerne er økologiske. Hver dag vil der være to til tre slags kød samt tilbehør og salater, som man selv kan sammensætte. Maden kan enten tages med hjem eller nydes på stedet, da der er indrettet et hyggeligt caféområde.

Borgmester Anette Mortensen (V), som bor i Strøby Egede, kiggede forbi til åbningsreceptionen og indviede stedet med en tale. Borgmesteren fortalte, at hun glæder sig til at benytte muligheden i sit travle familieliv for at kunne hente sund mad til aften.