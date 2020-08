Strygere på højt niveau spiller for Lund Havn

- Vi har gennem nogen tid planlagt en række landsbykoncerter på Stevns, hvor ideen er at lade kunstnere fra Dansk Musiker Forbund optræde gratis i en god sags tjeneste. Vi lægger ud på Lund Havn, der som bekendt står foran en større renovering, når der er rejst fondsmidler nok til opgaven. Her kan man se frem til at høre fire professionelle musikere fra Live Strings spille et blandet repertoire, siger Jacob Shaw, der ud over at være en internationalt efterspurgt cellist også er medlem af arbejdsgruppen, der arbejder for at give Lund Havn nyt liv.