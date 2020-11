Skoleleder Dorte Ritz Nissen fra Strøbyskolen - har hjemsendt tre 8. klasser plus deres lærere efter, at en elev er testet positiv for Covid-19. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Strøbyskolen hjemsender tre klasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strøbyskolen hjemsender tre klasser

Stevns - 26. november 2020 kl. 13:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Eleverne i Strøbyskolens tre 8. klasser blev onsdag sendt hjem efter, at én af deres kammerater er testet positiv med Covid-19. Når det er nødvendigt at hjemsende hele årgangen, skyldes det, at alle tre 8. klasser har haft fælles idrætsundervisning, oplyser skolen.

Strøbyskolen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og sammen med dem foretaget en kortlægning af elevens nære kontakter.

»På den baggrund har vi besluttet, at årgangen samt tilknyttede lærere skal være hjemme i isolation, indtil de er bekræftet negative for Covid-19. Alle skal derfor testes to gange i den kommende uge. Vi forventer at kunne genoptage undervisningen onsdag 2. december for de elever, der er testet negative«, hedder det i en opdatering på Facebook fra Stevns Kommune.

- Indtil da vil vi gennemføre undervisningen digitalt på samme måde, som det skete i foråret, hvor alle skoler var lukket ned. Det kommer ikke til at foregå helt efter gældende skema, da vi jo f.eks. ikke kan gennemføre idrætsundervisningen, når eleverne ikke er fysisk til stede, siger skoleleder Dorte Ritz Nissen.

Det er første gang, at Strøbyskolen rammes af coronasmitte blandt sine elever, mens både Store Heddinge Skole og Hotherskolen har været turen igennem. En opgørelse, som Statens Serum Institut offentliggjorde onsdag, viser imidlertid, at 317 danske skoler - svarende til næsten hver syvende af alle skoler - indtil nu har været udsat for smitteudbrud og dermed nedlukning i en eller anden grad.

Af de 317 skoler har de 122 - svarende til fem procent af alle landets skoler - haft udbruddet inden for de seneste to uger.