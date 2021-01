Strøbyhjemmets sidste beboer vinder retssag over kommunen

Vejen til et salg af Strøbyhjemmet har været lang og bumpet, og nu tyder alt på, at det kan komme til at vare endnu længere, før sagen kan lukkes. For højst uventet for Stevns Kommune har den sidste beboer i den gamle bygning nu fået rettens ord for, at kommunens opsigelse af hendes lejemål ikke er gyldigt. I sin yderste konsekvens kan det forpurre planen om at sælge bygningen. Under alle omstændigheder vil et salg blive forsinket efter en dom afsagt ved Retten i Roskilde 15. januar.