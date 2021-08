Strøbyhjemmet er solgt og skal nu sættes i stand til udlejning

Strøbyhjemmet er solgt og skal nu udlejes til boligformål - og ikke rives ned. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Stevns - 12. august 2021 kl. 14:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Strøbyhjemmet med godt 1000 kvadratmeter boligareal er efter flere års politisk og juridisk tovtrækkeri nu omsider solgt. Kommunens tidligere plejehjem har længe været en økonomisk byrde med et årligt tab på omkring 850.000 kroner i form af manglende husleje og løbende driftsudgifter. Derfor har et stort flertal i Kommunalbestyrelsen længe ønsket at afhænde bygningen, men er stødt på flere forhindringer undervejs.

Alle disse udfordringer synes nu at være ryddet af vejen, og derfor har kommunen nu i sommer solgt ejendommen til entreprenør Rasmus Bencard Hansen, Boestofte. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde 24. juni gav et flertal mandat til at sælge Strøbyhjemmet, mens Dansk Folkepartis to mandater som de eneste stemte imod.

Efter mødet er sommeren gået med at forhandle detaljerne på plads med køber. Salgsprisen er endnu ikke offentliggjort, men ligger ifølge DAGBLADET's oplysninger væsentligt under den annoncerede salgspris på 12.160.000 kroner.

Samtidig er der indgået en aftale mellem kommunen og den nye ejer om, at kommunen fra 1. oktober lejer hele Strøbyhjemmets stueetage. Her får medarbejderne i den udkørende hjemmepleje i den nordlige del af kommunen base og dermed tidssvarende lokaler, som matcher behovet. Hidtil har de boet i den noget mindre lejlighed på portnerboligens førstesal.

Samtidig er der godt nyt til lejeren i portnerboligens stueetage: Camilla Rosenlund. Hun vandt i januar byrettens ord for, at kommunens opsigelse af hende var ugyldig, da dommeren i Roskilde ikke fandt kommunens argumenter for at opsige lejemålet var tilstrækkeligt tungtvejende. Da Rasmus Bencard Hansen netop ønsker at leje ejendommen ud, har han ingen planer om at opsige lejeren i portnerboligen. Som konsekvens heraf har Stevns Kommune derfor droppet sin anke af byrettens dom til Østre Landsret.

For god til nedrivning

Rasmus Bencard Hansen siger til DAGBLADET, at han er godt tilfreds med købsaftalen.

- Jeg har på intet tidspunkt overvejet at købe Strøbyhjemmet for at rive det ned. Det er bygningen simpelthen for god til. Der er ingen huller i væggene, og den nødvendige renovering begrænser sig til nye vinduer, maling og rengøring. Det vil der gå nogle måneder med, men et optimistisk skøn er, at vi kan leje ud efter nytår, siger han.

Dermed modsiger han indirekte kommunens argumenter fra byretssagen i januar. Her fremførte kommunen, at »bygningen ikke er blevet vedligeholdt i en årrække, og den trænger meget til vedligeholdelse. Der er alvorlige fugtproblemer i ejendommen, hvor der driver fugt gennem taget og gennem murene«. Derfor konkluderede retten i sin dom, at »det er udelukket at sælge ejendommen, så længe ejendommen eller en del heraf er udlejet. Dette skyldes, at en privat lejer vil være begrænset i adgangen til at opsige en lejer i bygningen og dermed hindre fuld udnyttelse af ejendommen. Kun hvis bygningen står tom, er det muligt at sælge denne«, hedder det i dommen.

Syv boliger til udlejning

Men nu er Strøbyhjemmet alligevel solgt til udlejning. Planen er at indrette seks lejligheder i hovedbygningen på førstesalen - hertil kommer stueetagen, der som nævnt skal lejes til kommunens hjemmepleje, samt de to lejligheder i portnerboligen, hvoraf den ene allerede er udlejet. Det betyder, at Rasmus Bencard Hansen skal leje syv boliger ud, når renoveringen er overstået.

Hertil kommer kælderen, der ikke kan bruges til boligformål. Men den nye ejer vil gerne have bud på, hvad den i stedet kan bruges til.

- Jeg modtager gerne gode ideer. Lokalerne - der bl.a. rummer toiletfaciliteter - er i god stand og kunne f.eks. bruges til kontorfællesskab eller til foreninger. Så hvis nogen er interesserede i at leje sig ind, hører jeg gerne fra dem, siger han.

Flytter til Acaciebo

Salget af Strøbyhjemmet betyder samtidig det endegyldige farvel for Strøby Pensionistforening, der bortset fra coronapausen har benyttet lokalerne til sine mange aktiviteter. Pensionisterne flytter nu over i det nye aktivitetshus, der lørdag 21. august åbner på Acacievej i Strøby Egede.

Acaciebo er en tidligere børneinstitution, som nu er indrettet dels til aktivitetshus for foreningerne, dels som hjemsted for Solstrålen, som er Stevns Kommunes skole for børn med autisme. Selv om huset således deles uden gennemgang mellem de to afsnit, får foreningerne i Acaciebo 300 kvadratmeter til deres aktiviteter plus 50 kvadratmeter kælder, og det er sammenlagt mere, end de har rådet over på Strøbyhjemmet.

Flytningen har været stærkt omdiskuteret, men har fået tilslutning både fra Ældrerådet og fra et flertal i Strøby Pensionistforenings bestyrelse, der dog begge har betinget sig indflydelse på, hvordan indretningen af Acaciebo skulle foregå.

Et mindretal i bestyrelsen har sekunderet af kræfter udefra dog agiteret kraftigt imod salget af Strøbyhjemmet og bl.a. påberåbt sig nogle gamle klausuler, der fastslog, at bygningen ikke måtte sælges til andet formål end plejehjem. Disse klausuler har kommunen dog efterfølgende fået ophævet i skifteretten.