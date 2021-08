Strøbyhjemmet blev solgt for 4,5 millioner kroner - langt under udbudsprisen på næsten 12,2 millioner kroner. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Strøbyhjemmet blev solgt for 4,5 millioner kroner

Stevns - 13. august 2021 kl. 14:51 Af Henrik Fisker

Køberen af Strøbyhjemmet: Rasmus Bencard Hansen ønskede torsdag ikke at oplyse, hvor meget han har givet for ejendommen. Derimod fortalte han beredvilligt om sine planer om at sætte bygningen i stand og leje den ud. De to første lejere har han allerede i hus - den ene af dem er kommunen selv, der har lejet hele førstesalen til sine medarbejdere i den udgående hjemmepleje i kommunens nordlige del.

Den anden lejer er den fysisk handikappede kvinde, som i januar fik rettens ord for, at kommunens opsigelse af hendes lejemål var ugyldigt. Hun kan nu blive boende i sin lejlighed i Strøbyhjemmets portnerbolig, og Stevns Kommune har derfor frafaldet sin anke af byrettens dom til Østre Landsret.

Men købsprisen er offentlig, og DAGBLADET har derfor begæret aktindsigt hos kommunen, der oplyser, at Strøbyhjemmet er solgt for 4.510.000 kroner. Det kan nøgternt konstateres, at prisen ligger på lidt over en tredjedel af udbudsprisen i salgsprospektet, hvor Strøbyhjemmet var sat til salg for 12.160.000 kroner.

Jeg tror, at alle er glade

Borgmester Anette Mortensen (V) fastholder imidlertid, at der er tale om en god handel:

- Hvordan kunne I skyde så meget ved siden af?

- I min verden er dette her en rigtig god historie. Det er altid bedre at tjene penge på en hushandel end at have en stor driftsudgift. Vi har betalt 850.000 kroner om året til drift og vedligeholdelse samt tab af husleje, og derfor er det en god løsning, at vi nu afhænder bygningen. Vi ville selvfølgelig gerne have haft mere for bygningen, men det er ikke altid let at lave et bud. Så blev vi så kloge undervejs, siger hun.

Anette Mortensen mener, at salget af Strøbyhjemmet er en win win-situation.

- Jeg tror, at alle er glade. Køberen er glad for at have erhvervet bygningen til den pris, som han har fået den for. Vi er glade for at være sluppet af med en alt for dyr ejendom. Lejeren i portnerboligen får lov at blive boende, som hun har ønsket. Pensionisterne, der har brugt Strøbyhjemmet, kan om kort tid tage et nyrenoveret aktivitetshus med mere plads, end de havde før. Og børnene i Solstrålen (Stevns Kommunes autismeklasse, red.) får lov at blive boende i Acaciebo, som de gerne ville, siger hun.

En streg i regningen

Også formanden for Social og Sundhedsudvalget: Henning Urban Dam (S) glæder sig over salget af Strøbyhjemmet.

- Det var én udvalgets målsætninger, at vi i løbet af denne valgperiode ville have solgt bygningen, som er for dyr og utidssvarende til vores formål. Vi er det tredje udvalg i streg, der har ønsket et salg, så jeg er meget tilfreds med, at vi nu har nået målet inden valgperiodens udløb, siger han.

Henning Urban Dam medgiver, at købsprisen ligger langt under hans forventninger.

- Guderne skal vide, at vi godt kunne have brugt otte millioner mere i kommunekassen. Når man tænker på, hvor meget boligpriserne stiger i øjeblikket, er det en streg i regningen, at vi skulle gå så langt ned i pris. Men ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er det stadig en god forretning for Stevns Kommune, for den lange bane sparer vi mange penge på handelen, siger han.

Kritik af forvaltningen

Alligevel er der flere punkter i processen, som Henning Urban Dam ikke er imponeret over.

- Jeg vil sige åbent og ærligt, at jeg ikke er tilfreds med forvaltningens håndtering af sagen. Vi fik at vide, at man ikke kunne sælge ejendommen med et lejemål, og at det var helt afgørende at få det ophævet. Det viser sig nu at være forkert. Selvfølgelig kan man sælge med en lejer - jeg kan endda forstå, at køber er godt tilfreds med den model. Dernæst brugte vi alt for megen energi på at flytte Solstrålen til en nedlagt bolig på Lodbjerggårdsvej, der viste sig uegnet til formålet. Det var helt unødvendigt, for der var sagtens plads til både dem og pensionisterne på Acaciebo. Endelig har det ærgret mig meget, at forvaltningen glemte at orientere Ældrerådet om, at pensionisterne skulle dele Acaciebo med Solstrålen - de burde være inddraget som høringsberettiget part, siger udvalgsformanden.

Han tilføjer:

- Men det er huller i osten. Slutresultatet er godt, og det skal vi glæde os over.