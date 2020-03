Strøby-piger vendte nedtur til ren optur

Lørdag blev Final Inddoor i futsal afviklet med Dansk Boldspil Union Sjælland som arrangør, og det blev kun til en enkelt uafgjort kamp for pigerne og tre nederlag. De formåede dog at tage point fra de senere sjællandsmestre.

Men kendetegnet for dette fantastiske U-13 pige hold fra AIK 65 Strøby er, at de bare er i stand til at komme igen lige meget hvor sort situationen har været. Og søndag morgen drog de næsten samme piger på ny af sted til Roskilde Kongrescenter for denne gang at deltage i Sjællandsmesterskabet for U-13 piger niveau A i indefodbold. Og med banderne sat op og fokus på bolden, gik det meget bedre rent resultatmæssigt, og de seks piger kunne dermed køre hjem med sølvmedaljer om halsen efter en lang weekend i Roskilde.