Bjarne Nielsen, der ejer Strøby Turist, er i øjeblikket den eneste, der holder hjulene i busselskabet kørende. I fredags blev samtlige 17 timelønnede medarbejdere sendt hjem, da ordrebogen er tom i disse corona-tider.

Strøby Turist kører på nødblus - alle medarbejdere afskediget

Stevns - 16. marts 2020

Alle timelønnede medarbejdere hos Strøby Turist fik i fredags en fyreseddel på grund af situationen med corona-virus, der har bevirket at ordrebogen er gået i nul.

Ejeren af selskabet er nu også berørt af regeringens beslutning om lukning af skoler, institutioner og uddannelsesinstitutioner samt ikke mindst den seneste beslutning om at lukke grænserne i fire uger.

- Det er en alvorlig situation for min virksomhed. Vi gik fra den ene dag til den anden fra en ordrebog, der om ikke var helt fyldt, så i hvert fald bundsolid, til en ordrebog, der var helt tom. Det bliver jeg nødt til at agere på, hvis der også skal være noget, der hedder Strøby Turist, når krisen er slut, siger Bjarne Nielsen til DAGBLADET.

I fredags fik alle hans 17 timelønnede medarbejdere at vide, at han ikke mere var i stand til at tilbyde dem arbejde, så siden lørdag har der kun været ham selv til at tage ud, hvis nogen skal transporteres.

Store konsekvenser - Regeringens beslutninger har fået vidtrækkende konsekvenser for hele vores branche, og jeg er overbevist om, at det kommer til at tage nogen tid, inden vi er tilbage til normal igen. Jeg vil dog også skynde mig at sige, at på trods af, at det vil være kendt for de fleste, at mit politiske hjerte er blåt, så mener jeg, at regeringen indtil videre har håndteret situationen godt. Det vil jeg gerne rose den socialdemokratiske regering for, siger Bjarne Nielsen, der ud over at være ejer af Strøby Turist også sidder i Kommunalbestyrelsen for Venstre.

Han peger på, at der på nuværende tidspunkt er tale om force majeure, og han har været nødsaget til at være proaktiv.

Umiddelbart mener han ikke, at han kan bruge den hjælpepakke, som regeringen og arbejdsmarkedets parter lørdag blev enige om og lagde på bordet ved et pressemøde søndag. Men Bjarne Nielsen skal mødes med sine medarbejderes tillidsrepræsentant mandag eftermiddag, hvor man blandt andet skal drøfte fremtiden.

Nødberedskab klar Strøby Turist har, ifølge busselskabets ejer, oprettet et nødberedskab, som står klar til at løse alle former for transportopgaver med meget kort varsel. Eksempelvis kan Strøby Turist med få timers varsel sende én eller flere turistbusser af sted for at hente strandede gæster i udlandet, primært fra destinationer i Nordeuropa og Skandinavien, lyder det fra Bjarne Nielsen.

Presset fremtid - Vi kan ikke spå om fremtiden, men der er ikke noget, der tyder på, at det bliver meget anderledes i nær fremtid. Derfor mener jeg også, at Kommunernes Landsforening kunne se på, hvad man kan gøre for at hjælpe til med kompensationer. Da vi ikke har nogen omsætning, så hjælper det os jo ikke meget, at vi får udskudt at betale moms. Og da vi heller ikke har nogen medarbejdere, så hjælper det heller ikke noget, at vi kan vente med at indbetale skat, siger Bjarne Nielsen, der selv vender hver en sten for at reducere sine omkostninger:

- Men der er selvfølgelig flere faste omkostninger, som jeg stadig bliver nødt til at betale, siger han.