Strøby Kirke genopstår ikke i denne påske, men....

Stevns - 30. marts 2021 kl. 14:56 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Ny formands pres på biskop har virket og nu sker der noget. Rosilde Stift har godkendt ansøgning om indvendig istandsættelse.

Påske! For kristne er det højtiden, hvor Jesu opstandelse fejres. Det kommer bare ikke til at ske i Strøby Kirke.

Men nu tyder det på, at kirken er på vej til genopstandelse.

En kirke i dvale Siden 2015 har den smukke stevnske middelalderkirke fra 1100-tallet været lukket på grund af skimmelsvamp.

I over fem år har et større renoveringsprojekt lignet et skakspil mellem menighedsrådet for Nordstevns Pastorat, Tryggevælde Provsti og Roskilde Stift, hvor de menige kirkegængere gang på gang er blevet sat skakmat.

Strid mellem personer, økonomi og forskellige konsulentrapporter fra bl.a. Nationalmuseet er årsagen til, at kirken ligger i dvale på 6. år.

Menigheden holdt ude Men første søndag i advent, der var begyndelsen på det nye kirkeår, var også starten for et nyvalgt menighedsråd for Nordstevns Pastorat, der fik Vallø Kommunes tidligere kommunaldirektør Jan Østerskov som ny formand.

- Jeg har bedt biskop Peter Fischer-Møller om en status, her og nu, på arbejdet med genåbning af vor kirke i Strøby, siger Jan Østerskov og tilføjer:

- Menigheden har siden 2015 været »persona non grata« i egen kirke. Det er uholdbart, og jeg beder alle så mindeligt om at stå sammen og få åbnet kirken. Biskoppen må træde i karakter og tage sin autoritet på sig, siger Jan Østerskov og fremhæver, at selv om sognets medlemstal paradoksalt nok er steget siden Strøby Kirke blev lukket af Arbejdstilsynet, så slider det på både menighedsrådet og det kirkelige engagement.

Mange konsulenter Roskilde Stift har haft flere konsulenter til at vurdere byggesagen.

Det drejer sig blandt andet om vurderinger fra kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt, energikonsulent og Nationalmuseet. Men den endelige beslutning er udeblevet, og det har medført stridigheder blandt de forskellige aktører, og Roskildebispen forsøgte sig som mægler i marts 2018 uden andet resultat end at Guds hus stadig er lukket for de lokale kirkegængere.

- Den udvendige renovering er netop overstået, og nu forestår det indvendige arbejde, men der er stadig skimmelsvamp i selve kirken, fortæller sognepræst Janne Melcher.

- Vi har haft affugtning, men man er nødt til at erstatte podiet med en ny alterskranke. Der skal nye bænke eller stole, nye fliser og så skal kirkerummet kalkes, forklarer hun.

Mangler syv mio. kr. Menighedsrådet har udarbejdet et forslag til en tidsvarende kirke, som kaldes »Fra middelalderkirke til samtidskirke«, og her spiller økonomien en rolle, erkender Jan Østerskov.

- Vi får cirka 5,5 mio. kr. hvert år i ligningskroner til daglig drift, og selv om vi i år, grundet corona-dvale, har haft et overskud på over en halv million, så er det ikke penge vi kan bruge på renoveringen, som vi mangler godt syv mio. kroner til at færdiggøre, siger menighedsrådets formand.

Det tidligere menighedsråd startede med et projekt til 20 mio. kroner, som blev afvist af provst Erhard Westenberg, og forslaget endte på knapt halvdelen. Den udvendige renovering har kostet omkring 3 mio. kr.

- Vi har generelt et kæmpe vedligeholdelsesefterslæb, der i mange år vil lægge beslag på hver en ligningskrone, som ikke går til kirkens primære virksomhed. Det kan blive ufatteligt dyrt ikke at prioritere eller spare på den helt åbenlyste nødvendige renovering. Vi har haft samme ligningsgrundlag de sidste fem år, og 80 pct. af budgettet er lønudgifter. Den driftsøkonomiske klemme bliver det næste vi skal se på, siger Jan Østerskov, der lige nu slås for en kirkeåbning.

- Vi kan ikke holde til endnu flere års forsinkelse, og vores kirke skal ikke gøres til et forsøgsmuseum. Nu skal vi have afklaret økonomien og derefter åbningen, siger Jan Østerskov.

Biskop: Gå i gang! Men nu vejrer den ny formand forårsluft for genåbning af Strøby Kirke, for genåbningen af Strøby Kirke er rykket et stort skridt nærmere. Roskilde Stift godkendte forleden det ny menighedsråds ansøgning om indvendig istandsættelse af Strøby Kirke.

- Det er godt nyt. Vi skylder de lokale medlemmer af Folkekirken, at arbejdet med den indvendige renovering går i gang så hurtigt som muligt, siger Jan Østerskov.

Derfor sendte han og det dengang nyvalgte menighedsråd i december en anmodning om renovering og ny-indretning af kirkerummet til godkendelse i Roskilde Stift. Det er den anmodning, der nu er kommet svar på. Det lod vente på sig i første omgang og derfor sendte Menighedsrådet i midten af marts et nyt brev til biskoppen med appel om, at se på sagen hurtigt for at komme den hårdt prøvede kirke, menighed og medarbejdere i møde. Nu glæder jeg mig over, at vi sammen med arkitekten og stiftets konsulenter kan gå i gang med den mere detaljerede planlægning af den indvendige renovering. Jeg håber på vegne af alle i sognet, at vi kan holde julegudstjeneste i Strøby Kirke i 2022, slutterJan Østerskov.

