Strøby Egedes nye aktivitetshus står klar

Stevns - 20. august 2021

I sidste uge kom nyheden om salget af Strøbyhjemmet til en privat køber, der vil bevare bygningen og leje lokalerne ud til boliger. Lørdag klipper borgmester Anette Mortensen (V) snoren til det nye aktivitetshus, som foreningerne skal overtage og benytte fremover. Dermed bliver Acaciebo - der engang var en børnehave i Strøby Egede - nu til Stevns Kommune nye aktivitetshus for pensionister og andre brugere.

Acaciebo består af 456 kvadratmeter bruttoareal, som de seks børn i kommunens autismeklasse hidtil har været ene om at benytte. De må fremover nøjes med 150 kvadratmeter, som til gengæld er nyrenoveret - og tilmed slipper de for at flytte til en nedlagt lærerbolig ved Strøbyskolen, hvilket deres forældre har protesteret kraftigt imod.

På Acaciebo er Solstrålens del af huset lukket helt af fra resten af huset, og døren mellem de to afdelinger er muret til.

Flytter ind i næste uge

På den anden side af væggen kan brugerne af aktivitetshuset se frem til at få 300 kvadratmeter til rådighed - en del mere, end de hidtil har kunnet råde over på Strøbyhjemmet.

- De kommer fra næste uge og har allerede pakket det meste ned af det, som de vil have med sig fra Strøbyhjemmet, oplyser fritidskonsulent Yasmina Zacares, der har den løbende kontakt til foreningerne.

Det har taget omkring et år at bygge huset om. Prisen har været cirka 1,1 million kroner, og den er holdt inden for budgettet.

- Tiden er især gået med at realisere alle ønsker fra brugerne - både Solstrålen og foreningerne. Mens vi renoverede Solstrålen, har vi flyttet autismebørnene hen i den modsatte ende af huset, som de jo kendte i forvejen. Da vi så var færdige med første etape, flyttede vi dem tilbage igen og gik i gang med at renovere resten, som nu står klar til foreningerne, siger Jesper Boesen, der er ejendomschef i Stevns Kommune.

Lokaler skal bookes

En nyskabelse bliver, at brugerne skal booke lokaler i Acaciebo, før de skal bruge dem.

- Det sker på samme måde, som det allerede sker nu i idrætshallerne. Det bliver nyt for nogle foreninger, som ikke har været vant til at booke tider på Strøbyhjemmet. Men det er mest retfærdigt, for på den måde sikrer vi, at alle foreninger og brugere stilles lige, siger Yasmina Zacares.

Hun tilføjer, at der kan komme nye foreninger til i Acaciebo ud over de seks, som har været brugere af Strøbyhjemmet. Bl.a. kan den store mødesal med plads til 70 siddepladser og indbygget foldedør bruges af alle, der booker lokalet. Her kan foreninger f.eks. holde generalforsamlinger og medlemsmøder eller holde foredragsaftener.

Ganske nydeligt

Til fremvisningen af det nye aktivitetshus har udvalgsformand Henning Urban Dam (S) også inviteret formændene for både Ældrerådet og Handicaprådet med. Begge råd nærmer sig afslutningen af deres valgperiode og kan med ibrugtagningen af Acaciebo se tilbage på en afsluttet sag, der har fyldt på deres respektive møder.

- Sådan et hus, som man nu får i Strøby Egede, har vi trængt til i mange år, siger Hans C. Bech, formand for Ældrerådet.

Han kalder resultatet »ganske nydeligt«.

- Der har været mange positive røster om huset, og så spiller det givetvis ind, at man får flere kvadratmeter, end man havde på Strøbyhjemmet. Men der er staidg en lille, hård kerne, der er imod at forlade Strøbyhjemmet - også nu efter, at det er solgt. Jeg synes, at vi har landet sagen godt, siger han.

Ældrerådet stillede som betingelse for sin støtte, at der skulle være gode handikapforhold, samt at brugerne skulle inddrages i planlægningen af indretningen. Begge dele er opfyldt, noterer Hans C. Bech, der dog tilføjer, at der har været »lidt uro« omkring indretningen af køkkenet. En enkelt bruger havde tilsyneladende større ambitioner til muligheden for at udøve højere kogekunst end den gængse kommunale standard.

Ole Gjermandsen - formand for Handicaprådet - synes, at resultatet er blevet »fantastisk«:

- Første gang, at jeg kom her, var der en lidt speciel lugt. Men den er væk nu. Jeg håber, at brugerne vil tage godt imod stedet, siger han.

Strøby tur-retur

Om det kommer til at ske, afhænger givetvis af, hvem man er, og hvor man bor. Acaciebo ligger omtrent midt i Strøby Egede cirka fire kilometer nord for Strøbyhjemmet.

- Jeg gætter på, at de fleste af husets brugere får kortere vej, end de hidtil har haft. Til gengæld får man længere, hvis man bor i Strøby. Men kommunen kan ikke indrette medborgerhuse i alle landsbyer - her koncentrerer vi os om de fire udviklingsbyer. I Strøby findes der der i forvejen et udmærket forsamlingshus, som dog opkræver betaling for at leje lokalerne. Det er også sådan, at vi gør i den landsby, hvor jeg bor (Holtug. red.), siger Henning Urban Dam.

Jesper Boesen supplerer med en tankevækkende oplysning:

- Da kommunen opsagde lejemålet af Centerhuset og nedlagde medborgerhuset der, kom der mange reaktioner fra brugerne i Strøby Egede. I ét af høringssvarene stod, at lokalerne på Strøbyhjemmet var helt utidssvarende, og at der var for langt for brugerne at tage derned. I stedet pegede man Acaciebo som et bud på nyt aktivitetshus. Det ønske går nu i opfyldelse, siger han.

Indvielsen af Acaciebo Aktivitetscenter, Acacievej 54 i Strøby Egede, finder sted lørdag kl. 10 med taler om snoreklip. Herefter serveres kaffe og lagkage. Alle er velkomne.