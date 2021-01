Se billedserie Ansine Timm står her foran indkørslen til Stevnsvej 116, hvor hun boede i en et-værelses lejelejlighed frem oktober 2019. Først nu har hun fået sit depositum tilbage efter at være gået rettens vej. Foto: Erik Nielsen

Strid om depositum endte i retten

Stevns - 13. januar 2021 Af Erik Nielsen

Ansine Timm henvendte sig til redaktionen i december efter Retten i Roskilde i november afsagde en dom om, at udlejer af et lejemål på Stevnsvej 116 skulle tilbagebetale hende et depositum - hvilket stadig ikke var sket, trods dommen. Med over en måneds forsinkelse har hun nu fået sine penge.

Torsdag 7. januar fik Ansine Timm tilbagebetalt et depositum, som hun havde rettens ord for, at hun havde til gode. Tilbage i midten af november afsagde Retten i Roskilde en dom, hvor sagsøgte udlejer Henrik Fuchs Rasmussen ved en dom blev dømt til at tilbagebetale et depositum for en et-værelses lejlighed på Stevnsvej 116 i Strøby Egede, som Ansine Timm boede i fra 1. marts 2014 til 1. oktober 2019.

De 9000 kroner, Ansines sagsomkostninger på 2050 kroner samt et procesrentetillæg på et par hundrede kroner fik udlejer 14 dage til at betale tilbage, ifølge dommen. Det vil sige inden 1. december 2020 skulle pengene være tilbagebetalt.

Udlejer havde ved dommens afsigelse ikke indleveret noget svarskrift og fremlagt nogen forbrugsregnskaber for lejemålet. På den baggrund afsagde Retten i Roskilde sin dom på baggrund af Huslejenævnets afgørelse fra 4. juni 2020 samt Ansine Timms påstand.

Da Ansine Timm henvendte sig til redaktionen i december måned var pengene endnu ikke faldet.

- Jeg tror godt, jeg kan vinke farvel til de penge. Det er bare ikke ok, begrundede lejeren af den et-værelses lejlighed på 24 kvadratmeter dengang over for avisen, hvorfor hun nu gik til pressen med sin sag.

Skred i sagen Det var først, da DAGBLADET henvendte sig til udlejer tirsdag 5. januar - over en måned efter tilbagebetalingsfristen, at der kom skred i sagen om tilbagebetaling af depositum.

- Hun får sine penge. Vi betaler selvom jeg ikke er enig i dommen. Men jeg anker den ikke, da sagen er for lille. Vi trak os fra denne sag, da jeg efter samråd med min advokat hellere vil skille tingene ad og starte en ny sag mod lejer for manglende betaling af el, varme og vand i fem år, siger udlejer Henrik Fuchs Rasmussen, der tydeligvis ikke forstår, at DAGBLADET overhovedet vil skrive om »så lille en sag«, som han formulerer det.

Han svarer ikke umiddelbart på, hvorfor han ikke har fremlagt det påståede ubetalte el-, varme- og vandregnskab over for Huslejenævnet i sommer og Retten i Roskilde i november. Begge instanser har efterspurgt forbrugsregnskaberne i sagen.

Hvorfor sker det først nu med over en måneds forsinkelse, at Ansine Timm får sine penge, når betalingsfristen ifølge dommen var 14 dage efter afsigelsen 17. november?

- Jeg har ikke haft hendes kontooplysninger. Lige så snart jeg har dem, så betaler jeg. I dommen er der jo ikke kontonummer med. Normalt får man de oplysninger fra dem, man skal betale til. Det har jeg bare ikke fået fra dem, svarer Henrik Fuchs Rasmussen.

Modtog ikke breve Ifølge en skrivelse fra Ansine Timms advokat, Advokatfimaet Engelbrecht, der er sendt til Henrik Fuchs Rasmussen per mail og som et rekommanderet brev 6. august 2020, inden sagen blev overbragt til retten, fremgår det kontonummer, som pengene skal indbetales til. Skrivelsen med Ansines krav på sit depositum er sendt til en adresse i Rødovre. Advokat-skrivelsen med kravet mener udlejer dog ikke at have modtaget.

Han henviser til, at han de senere år har boet i Polen.

- Det er ikke min fejl, at advokaten sender sin skrivelse til en forkert adresse, siger Henrik Fuchs Rasmussen, der heller ikke mener at have fået skrivelsen på sin e-mail-adresse, som Ansine Timms advokat forklarer at have sendt den til.

Onsdag aften 6. januar skriver Henrik Fuchs Rasmussen en e-mail til undertegnede, at han nu selv har taget kontakt til advokaten og fået en kopi af det omtalte brev, og at han tilbagebetaler det skyldige depositum.

Torsdag 7. januar oplyser Ansine Timm over for redaktionen, at hun har modtaget sine penge.