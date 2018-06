Strejke truer Østbanens tog

Årsagen til den lurende konflikt er, at de ansatte ved landets lokalbaner med stort flertal har stemt forhandlingsresultatet ved de offentlige overenskomster ned. Her stemte 230 ansatte nej til overenskomsten, mens 33 stemte ja. Stemmeprocenten var så høj som 79.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund kan årsagen til den store nej-andel af stemmerne henføres til medlemmernes utilfredshed med arbejdstidsreglerne i den nye overenskomst. Her føler medarbejderne sig presset. Et godt bud er derfor, at netop arbejdstiden bliver omdrejningspunktet, når Dansk Jernbaneforbund torsdag mødes med Kommunernes Landsforening i et forsøg på at nå hinanden og dermed afværge konflikten. Lykkes det ikke - og griber Folketinget ikke ind - kan konflikten bryde ud ved midnat før mandag.