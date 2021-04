Limelight Boardsport Club er den lokale samarbejdspartner, når Danish SUP Tour lægger vejen forbi Stevns 5. juni. Formand Steen Bonke Sørensen blev for nylig årets ildsjæl hos turistorganisationen Sydkyst Danmark - en af begrundelserne var netop, at det var lykkedes ham, at få en stor vandsports-event trukket til området. Foto: Kim Rasmussen

Strand og klint er trækplaster for stor vandsports-event

Det ser ud til, at et af sommerens planlagte vandsports-eventer, får nærmest perfekte rammer, når et stort felt af såkaldte SUP-entusiaster (Stand Up Paddling) skal konkurrere på dette års Danish SUP Tour.

I denne uge har et flertal i det kommunal fagudvalg anbefalet over for Kommunalbestyrelsen, at stranden i Rødvig skal udvides med 15.000 kubikmeter sand. Og da det er partierne fra den flertalsgruppen, der står bag anbefalingen, så ser det ud til, at stranden kan stå indbydende og udvidet 5. juni, når den store vandsports-event skal afvikles.