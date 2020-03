Stevnsfesten lørdag 21. marts i Hårlevhallen - med kopibandet: Abbatizers - er udsat til lørdag 5. september.

Stort set hele Stevns lukker ned i mindst 14 dage

Stevns - 13. marts 2020 kl. 17:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

Meddelelser om aflyste arrangementer strømmer fortsat ind til redaktionen. Ud over de mange aflysninger, som blev omtalt i torsdagens udgave af DAGBLADET, har vi modtaget besked om følgende:

Det sociale værested: Café Stevnen holder lukket indtil videre. Det samme gælder Café Algade, som imidlertid tilbyder dagens ret ud af huset med levering i lokalområdet.

Også kommunens lokalarkiver i henholdsvis Hårlev (Vallø) og Store Heddinge (Stevns) holder lukket de kommende to uger. Det betyder samtidig, at generalforsamlingen i Stevns Lokalhistoriske Arkiv på mandag 16. marts er aflyst. Men det er muligt at komme i kontakt med lokalarkivet via mail: adm@stevnslokalarkiv.dk.

Det tværkommunale affaldsselskab: Argo meddeler, at alle genbrugspladser - herunder dem i Hårlev og Store Heddinge - lukker fra i dag. Undtagelsen fra reglen er, at genbrugspladserne i fire byer - herunder Køge - vil have åbent for erhvervskunder (ikke private) mandag, onsdag og fredag kl. 9-11. Lukningen gælder i første omgang frem til mandag 30. marts, men kan blive forlænget.

Corona-krisen betyder også, at den længe annoncerede Stevnsfest i Hårlevhallen lørdag 21. marts med gruppen: Abbatizers er udsat. Næstformand Ib Petersen meddeler, at Hårlevhallen er reserveret lørdag 5. september, hvor det samme arrangement gennemføres. Har man købt billet til 21. marts, kan man blot tage den med i Hårlevhallen 5. september - hvis man ikke kan deltage denne dag, kan man få udgiften refunderet ved at sende en sms til 40 32 76 11. Der er stadig billetter til salg frem til 22. august.

Tuba Stevns aflyser sit informationsmøde for børn af alkoholiserede forældre tirsdag 24. marts, og det samme gør Fishing Zealand, der havde lagt op til en aften om havørredfangst på Rødvig Kro tirsdag 17. marts.

Samme tirsdag aften har Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening indkaldt til generalforsamling med kinesisk buffet på Hotel Stevns - hvor både formand og kasserer har bebudet deres afgang. Men generalforsamlingen er nu udsat til senere.

Kulturloftet har ligeledes varslet udsættelse af sin generalforsamling, der var indkaldt til mandag 22. marts.

Landsindsamling er udsat

Kræftens Bekæmpelse har aflyst sin landsindsamling søndag 29. marts, men arbejder lige nu på at få tildelt en ny dato af myndighederne. Det betyder, at indsamlingsleder Anny Borch Jensen nu har fået mere tid til at samle det nødvendige antal indsamlere for at bemande alle ruter i kommunen.

Corona-krisen betyder samtidig, at de planlagte møder i sundhedscaféen, brystcaféen, og møderne for mænd med prostatakræft på Frivillighedscentret i Hårlev i næste uge alle er aflyst.

Det samme gælder de to orienteringsmøder om kommunens nye affaldsordning henholdsvis torsdag 19. marts i Hårlev og torsdag 26. marts i Rødvig.

De ugentlige bankospil i Sydstevns Klubhus, Hårlev Kro, Sigerslev Forsamlingshus og Hårlevhallens cafeteria er alle aflyst. Lille Heddinge Ungdomsforening gennemførte til gengæld sit bankospil torsdag aften i Havnelev Borger- og Kulturhus.

Også pensionisternes tirsdagsaktiviteter på Mødestedet i Hårlev bliver ramt. Her har styregruppen valgt at aflyse de kommende tre tirsdage, og første mulige mødedag bliver derfor tirsdag 7. april.

Stevns Orientering har taget konsekvensen af corona-krisen og lukket sæsonen før tid. Der bliver med andre ord ikke flere løb i denne sæson, og det betyder, at der ikke er nogen grund til at køre til det gamle savværk i Maglebyskoven på søndag formiddag.

Valløby Motionsklub aflyser sine lørdagsløb de kommende tre uger - første gang bliver tidligst lørdag 4. april.

Tællemaskiner i kirken

Som nævnt i avisen torsdag aflyser kirkerne i hele Roskilde Stift - og formentlig resten af landet - gudstjenesterne de kommende to søndage. Begravelser og bisættelser, dåb og vielser kan dog fortsat gennemføres - dog med den begrænsning, at der kun må deltage max. 100 personer i alt.

I den forbindelse har provst Erhard Schulte Westenberg valgt at sende denne indskærpelse:

- Det er menighedsrådets opgave at tilse, at der ikke er mere end 100 personer i kirken. Hvis I ikke allerede har sådan én, så anskaf jer en tællemaskine, som f.eks. graveren eller kirketjeneren kan have i hånden og trykke for hver person, der passerer på vej ind i kirken. Afspær eventuelt hver anden række i kirken eller træf andre foranstaltninger, der tydeligt signalerer, at ikke alle pladser i kirken kan benyttes.

- Personalet skal blive hjemme så vidt muligt. De har ikke fri eller ferie, men skal stå til rådighed ved f.eks. kirkelige handlinger eller andre opgaver. Præsterne har heller ikke hverken fri eller ferie, men står til rådighed for kirkelige handlinger og telefonsamtaler, herunder sjælesorgssamtaler, understreger provsten.

