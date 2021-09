Send til din ven. X Artiklen: Stort ønske går i opfyldelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort ønske går i opfyldelse

Stevns - 30. september 2021 kl. 09:03 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Arbejdet med at etablere byportheller og krydsningsheller samt 18 nye lysmaster i Store Tårnby er gået i gang. Anden etape med fællesstier og en cykelsti følger om tre år. Det er ikke kun i de store danske byer, at vejnettet får en omgang med skovlen, for på Stevns fortsætter indsatsen for øget trafiksikkerhed. For nylig fik Strøby og Strøby Egede nye trafikheller, og nu er turen kommet til Store Tårnby.

Store Tårnby - som ligger mellem Valløby og Hårlev - har Køgevej som en slags gennemfartsvej og det betyder, at borgerne længe har ønsket, at hastigheden sænkes, fortæller formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget: Flemming Petersen (V).

I sidste uge besigtigede han sammen med Stevns Kommunes vejingeniør: Jesper Feldballe Hansen det anlægsarbejde, som netop er påbegyndt i Store Tårnby.

- Projektet er opdelt i to etaper, hvor første etape skal etableres i 2021, mens anden etape skal etableres i 2024. Etapeopdelingen betyder, at der i 2021 er afsat midler til etablering af byportheller og krydsningsheller på strækningen til Store Tårnby. Byportheller er med til at sikre, at hastigheden sænkes, når man kører ind i en by, hvilket er en fordel for både lette trafikanter, der kører gennem byen, og de folk, der bor i byen. Krydsningsheller er med til at sikre, at fodgængere mere sikkert kan krydse vejen, forklarer Jesper Feldballe Hansen, som samtidig oplyser, at beslutningen om anden etape - som omfatter fællesstier gennem Store Tårnby - først etableres i 2024.

Trafiksikkerheden - Har I brugt for mange penge, siden den politiske beslutning om fortov og cykelsti er udsat?

- Det er en budgetting. Vi har afsat én million kroner ekstra til trafiksikkerhed, som bl.a. er kommet Strøby og Strøby Egede til gode. Men det er ikke årsagen til, at Store Tårnby først får udvidet fællessti om tre år, siger Flemming Petersen og tilføjer, at dette arbejde finansieres af det generelle anlægsbudget, hvor der er afsat 5,5 millioner kroner til det årlige vedligehold af kommunens veje.

- Trafiksikkerhed er noget, som vi prioriterer ganske højt, siger han, og henviser til gældende trafiksikkerhedsplan for Stevns Kommune og den trafikplan, der blev lavet i 2019 efter flere borgerworkshops.

- Vi har i denne valgperiode prioriteret drift, vedligehold og ny anlæg på de stevnske veje således, at vi over de fire år har brugt omkring 40 millioner kroner på veje, stier, og hvad der ellers hører til sikker afvikling af den stevnske trafik, fortæller Flemming Petersen.

Samtidig med de to nye byportheller mod syd og nord får Store Tårnby også 18 nye lysmaster.

- Der har på nogle strækninger været alt for langt mellem lysmasterne, så der opstilles nye ved begge byporte - også ved busholdepladserne nord for byen til glæde for de passagerer, som benytter bussen, siger Flemming Petersen.

- Det er vigtigt, at byporthellerne bliver belyst af hensyn til de fremtidige trafikanter. Indkørslen til byporthellerne etableres som en forvarselszone på et par hundrede meter, hvor hastigheden nedsættes til 60 kilometer i timen. Selv området med byportheller har en længde på cirka ni meter. Så det vil tilsammen give en langsommere kørsel gennem byen, oplyser Jesper Feldballe Hansen.

Byportheller Arbejdet med byporthellerne blev påbegyndt sidste uge og forventes færdig medio oktober, og imens arbejdet foregår, er der opsat lyssignal og afmærkning om en max. hastighed på 40 kilometer i timen ved den nordlige byporthelle, hvor oversigtsforholdene er dårlige.

Trafikafviklingen ved den sydlige byporthelle bliver i anlægsfasen håndteret ved hjælp af vigepligtstavler.

Cykelsti i 2024 Trafiksikkerheden i Store Tårnby forbedres også for gående og cyklister, når Køgevej ombygges i 2024.

- Det er planlagt at flytte kantstenen ud på den anden side af den eksisterende cykelafmærkning mod vejbanen, så vejen bliver snævrere og dermed indikerer, at bilister skal sænke hastigheden. Og det gør det klogt i, for det er ikke sjovt at få ridset dæk og kofanger på høje kantsten, siger Jesper Feldballe Hansen.

Byporthellen mod nord og Valløby starter ved afkørslen til Ranes Banke, og porthellen mod syd og Hårlev begynder nogle hundrede meter efter Stolpehusene.