Store udfordringer prægede apotekets første år på Nytorv

Stevns - 21. februar 2021

- Vi er kommet godt igennem. Jeg er megatilfreds, for jeg har et dygtigt og kompetent personale, og vi får mange positive tilbagemeldinger fra kunderne.

Sådan siger Arjang Mehrdad, der 1. februar sidste år overtog bevillingen som apoteker på Stevns. Han kan nu se tilbage på et særdeles travlt år, hvor han lagde ud med to succesfulde flytninger af henholdsvis hovedapoteket i Store Heddinge og apoteksudsalget i Hårlev for at skabe de helt rigtige rammer for apoteksdrift.

Mandag 2. marts slog han dørene op til ét af landets mest moderne apoteker i Nordeas gamle bankbygning på Nytorv i Store Heddinge. Arjang Mehrdad kan derfor nu se tilbage på sit første år i de nye omgivelser.

Det har været et særdeles travlt første år for den nye apoteker. Men det har også været et svært år at navigere i med mange udfordringer undervejs, hvilket især kan tilskrives corona-pandemiens indtog i Danmark.

Kun 10 dage efter første åbningsdag i Store Heddinge blev landet lukket ned, og nye krav og restriktioner blev indført:

Gode kunder - Coronaen har fyldt rigtig meget, og vi har hele tiden skulle forbedre og tilpasse forholdene i henhold til de skiftende restriktioner fra Sundhedsstyrelsen. Heldigvis har vores kunder hele vejen igennem været rigtig gode til at tage hensyn til og følge restriktionerne, både i forhold til at holde afstand, bruge mundbånd og håndsprit og holde øje med, hvor mange kunder, der opholder sig i butikken. Samtidig har de vist stor forståelse for de ændringer, der har været fra Lægemiddelstyrelsen i forhold til begrænsningerne i udlevering af medicin, forklarer apotekeren.

Arjang Mehrdad - der har 22 års erfaring i apotekerbranchen - glæder sig også over, at personalet indtil videre er kommet helskindet igennem uden nogle smittetilfælde blandt de i alt 23 ansatte. Stevns Apotek tæller ud over hovedafdelingen i Store Heddinge også apoteksfilialen i Karise samt apoteksudsalget i Hårlev. Desuden leveres til fire medicinudleveringssteder i henholdsvis Rødvig (Dagli'Brugsen), Lyderslev (Min Købmand), Hellested (Dagli'Brugsen) og Strøby (Dagli'Brugsen).

Lokalt engagement

Det har uden sidestykke været en underlig periode, mildest talt, at starte op som ny forretningsdrivende, for i lange perioder har de omkringliggende butikker været lukket. Men det til trods har Arjang Mehrdad stor fokus på det lokale, og han har »naturligvis« meldt sig ind i Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

- Og så handler jeg gerne lokalt, for det er vigtigt, at vi står sammen, siger apotekeren, der også har støttet et par af de lokale foreninger med pengedonationer.

Også apoteket har han løbende udviklet med nye tiltag og ny teknologi. Hovedapotekets mange kvadratmeter er ud over de gængse apotekervarer indrettet med seperate lokaler til faglig vejledning og samtaler samt måling af blodtryk og blodsukker. Man kan også blive vaccineret mod influenza og få foretaget en Covid19-antistoftest.

- Vi har genoptaget influenzavaccinationen og kan nu også vaccinere mod lungebetændelse, begge dele indtil 28. februar. Det er gratis for personer, der er over 65 år og for personer i risikogruppe, oplyser apotekeren.

Apotekerne har ikke Covid-19 vacciner, men Arjang Mehrdad håber, at de på et tidspunkt også får lov at løfte den opgave, ligesom de i dag kan gennemføre antistofstoftest. Hos Stevns Apotekerne kan man få foretaget antistoftesten på apotekerne i Store Heddinge og i Karise.

Et andet nyt tiltag er bonuskort til kunderne.

Optimist af natur Arjang Mehrdad har fra dag ét haft strategien på plads:

- Apoteket skal have fuldt sortiment og her skal være dygtige medarbejdere, som finder løsninger og yder faglig rådgivning. Jeg er optimistisk af natur og er altid åben for nye muligheder, siger den arbejdsomme apoteker, som ofte har en arbejdsuge på 80-85 timer.

Og nye planer er allerede i støbeskeeen:

- Hvis alt går efter planen, så håber jeg, at vi i 2021 kan udvide i Karise, så vi får et større butiksområde inde i SuperBrugsen - måske endda med plads til ny teknologi, siger apotekeren, som dermed forsøger at gøre noget ved den kritik, som han har mødt fra flere kunder i Karise-afdelingen, som klager over den trange plads.

Mandag 1. marts markeres ét-års jubilæet med gode tilbud. Der vil være 20 procent på alle varer denne dag, undtagen medicin. Der vil endvidere være goodiebags til de første kunder, henholdsvis 100 i Store Heddinge, 50 i Hårlev og 50 i Karise.

- Og så håber jeg, at 2021 bliver året, hvor vi får styr på corona. Vi glæder os til en normal hverdag på apotekerne, slutter Arjang Mehrdad.