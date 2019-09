Tre mødre til autismebørn i Solstrålen er bekymrede for deres børns fremtid, hvis de skal flyttes fra Acaciebo til lokalerne på Lodbjerggårdsvej 10. Foto: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Stor utilfredshed med at seks sårbare børn skal flyttes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor utilfredshed med at seks sårbare børn skal flyttes

Stevns - 24. september 2019 kl. 12:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Ældrerådet og et flertal i Strøby Pensionistforening i sidste uge tilsluttede sig kommunens forslag om at rømme Strøbyhjemmet og flytte brugernes aktiviteter til den tidligere børnehave: Acaciebo i Strøby Egede, vækker planen langt fra begejstring fra de nuværende brugere af bygningen på Acacievej.

Læs også: Pensionister accepterer plan om at rømme Strøbyhjemmet

Her har seks sårbare børn deres hverdag, hvor de går i såvel skole som SFO, da huset med sine 400 kvadratmeter er rummeligt og fleksibelt. Således er der plads til at skærme de elever, der ofte har det svært og kun kan fungere alene i et rum sammen med en voksen.

Flyttes til mindre bygning Men de seks elever er i kommunens plan udset til at flytte til en betydeligt mindre bygning på Lodbjerggårdsvej 10. Denne bygning er nedslidt og skal - ifølge forslaget fra kommunen - sættes i stand for 1,2 million kroner, før autismeklassen kan flytte ind. Som et argument for flytningen fremhæves i kommunens forslag, at Solstrålen dermed kommer fysisk tæt på Strøbyskolen, som den organisatorisk hører ind under.

Bygningen på Lodbjerggårdsvej bruges i dag af seniorklubben: Klub Aktiv, der ifølge planen skal rykke den modsatte vej - til det nye aktivitetscenter på Acacievej.

Brug for ro og fred Hele den store flytteplan har vakt betydelig modstand blandt forældrene til de seks autismebørn i Solstrålen. De frygter at blive det offer, som skal betales for at få kabalen om Strøbyhjemmet til at gå op.

Flere af dem har skrevet selvstændige høringssvar, hvor det bl.a. beskrives, at børn med en autismediagnose har brug for ro og forudsigelighed i dagligdagen, og at alene flytningen til nye lokaler kan risikere at sætte deres udvikling tilbage. Af samme grund er det ikke et plausibelt argument for forældrene, at en flytning tættere på Strøbyskolen er en del af løsningen.

»Vores børn har ikke engang overskud til at være sammen med hinanden. De har brug for hver deres pauserum, så de kan skærmes, når de har brug for det. De har brug for deres egen gymnastiksal og mange toiletter, så der er brug for læring, ro og fred«, skriver en mor til ét af de seks børn.

Skolebestyrelsen ved Strøbyskolen bakker forældrene op og betegner i sit høringssvar Acaciebo som »et meget velfungerende specialtilbud« for de seks elever, der fordeler sig med to elever i 0. klasse, to på mellemtrinnet og to i 9. klasse. Derfor har eleverne brug for meget forskellig undervisning.

Nedslidt bygning Ud over den pædagogiske udfordring ved at flytte eleverne gør såvel forældrene, personalet og skolebestyrelsen opmærksom på, at det vil kræve en betydelig ombygning og indretning af ejendommen på Lodbjerggårdsvej, hvis den skal kunne huse børnene i Solstrålen. Skolebestyrelsen påpeger, at behovet er større, end det beskrives i forslaget fra kommunen og derfor vil blive dyrere.

»Nogle af lokalerne er så mørke, at det vil kræve nye vinduer, f.eks. i gavle, og ovenlys i midterrummet. Der skal opsættes nye skillevægge og en total renovering af køkkenet. Ligeledes renovering af bryggers, så det f.eks. kan blive til elevgarderobe. Umiddelbart virker udestuerne meget lavloftede, og vi kan være i tvivl, om de kan leve op til kravene om et undervisningslokale. Lokalerne er nødt til at have en vis grad af lydisolering i forhold til hinanden. Det er ikke nok med f.eks. en tynd foldevæg«, hedder det i skolebestyrelsens høringssvar.

Videre hedder det fra skolebestyrelsen, at to andre bygninger på Strøbyskolen: Det Røde Hus og Det Gule Hus, der rummer specialtilbuddet: Regnbuen, er i lige så dårlig stand som Lodbjerggårdsvej 10. Bestyrelsen udtrykker bekymring over, om der nu kommer »endnu et gammelt, utidssvarende hus, som vi tilbyder vores allersvageste elever med særlige udfordringer«. I stedet opfordrer bestyrelsen kommunen til at vurdere, om det bedre kunne betale sig at bygge en helt ny bygning, der kan rumme alle Strøbyskolens specialtilbud, og rive de gamle huse ned.

Plan for renoveringen Stevns Ejendomme har i et høringssvar forholdt sig til kritikken og de bygningsmæssige udfordringer på Lodbjerggårdsvej 10. Her beskrives rum for rum, hvilke tiltag der planlægges for at renovere bygningen.

»Det er vores vurdering, at der bliver rum til både gruppe og individuel undervisning i huset. Der vil være rum nok i huset til, at eleverne kan holde pause i hver deres rum. Der bliver dog ikke rum, der kun skal bruges som pauserum«, hedder det i høringssvaret fra Stevns Ejendomme.

relaterede artikler

Kommunen vil sælge Strøbyhjemmet og flytte brugerne 05. september 2019 kl. 13:03

Strøby Pensionistforening går i tænkeboks efter salgsudmelding 05. september 2019 kl. 13:01

Ingen ansøgere til ældreboliger 21. august 2019 kl. 12:54