Stor teateroplevelse: Smerteligt tab af den personlige værdighed

Stevns - 11. december 2017

Kongelig skuespiller Henning Jensen var fredag aften tilbage på sin barndomsegn for en kort stund. I starten af næste måned er det 75 år siden, at han blev født på Stevns og voksede op på Storemarksvej på et lille husmandssted tæt på Klinten. Han flyttede fra Stevns og kom på kostskole i Haslev, da han var 16 år gammel, og siden har han boet i København.

- Store Heddinge er jo nærmest helt forandret. Jeg har ikke været her siden 1998, så der er ikke meget, som jeg kan genkende, fortalte Henning Jensen til avisens udsendte i en kort samtale med DAGBLADET en times tid før forestillingen.

Men han var ikke kommet til Stevns for at gense sin fødeegn. Han var her sammen med truppen fra Det Kongelige Teater med den forestilling, som har grebet mange mennesker på grund af sit indhold - og som nu er på landsturné med Store Heddinge som station nr. 23 på ruten. Med Sne har høstet flotte anmelderroser for sin præcise beskrivelse af en grusom sygdom og den personlige nedtur, som hovedpersonen: Bent gennemlever i løbet af de syv kvarter, som forestillingen varer.

- Det er en barsk omgang, som griber folk uhyggeligt meget. Ikke bare publikum, men også os, der står på scenen. Da jeg fik rollen og begyndte at øve mig på den, var jeg lige ved at løbe skrigende bort. For det er ikke bare replikker skrevet til lejligheden, men ægte virkelighed, som instruktøren har hørt sin egen far sige dem. På den måde er der tale om et stykke dokumentar udsat for teater, forklarer Henning Jensen.

Han har selv haft svært ved at forholde sig til demenssygdommens alvor:

- Alzheimer er en frygtelig sygdom, som opstår, når hjernen ikke kan følge med mere. Der bliver flere og flere demente i vores samfund, og det må være, fordi vi bliver ældre og ældre. Så kan hjernen ikke følge med kroppen. Det er en mental tilstand, som ikke kan beskrives med ord, men skal føles, siger han.

Selv om han er glad for rollen som den demente familiefar, lægger han ikke skjul på, at det er »den værste rolle« i hele hans skuespillerkarriere.

- Det er så grusom en sygdom, at det sætter sig dybt i mig, siger han.

Livtag med sindets afkroge

Henning Jensen har tidligere i sit liv taget livtag med sindets afkroge. En dyb depression ramte ham og gjorde ham ukampdygtig i en årrække. Da han slap ud på den anden side af mørket, gav han et interview, og det fik Psykiatrifonden til at kontakte ham.

- De foreslog mig at holde foredrag om min depression. Det overvejede jeg længe, da jeg frygtede, at det kunne lægge min skuespillerkarriere ned. Men jeg gjorde op med mig selv, at budskabet var vigtigere end mine roller på teatret. Nu har jeg holdt foredraget over 200 gange og oplever heldigvis, at man kan godt kan gøre begge dele. Det har været meget opmuntrende for mig at erfare, siger han.

Opmuntrende kan man ikke kalde forestillingen: Med Sne. Titlen hentyder til, at der kommer mere og mere flimmer - sne - på hans indre skærm. Selv om den også har sine muntre og til tider groteske indfald, er det indtryk, der står stærkest tilbage, inden døden forløser hans smerter, det gradvise tab af personlig værdighed, som forestillingen er udtryk for. Komprimeret til en teaterforestilling virker tempoet i forfaldet hæsblæsende, og det gør ondt at være vidne til.

- Der går normalt tre år, fra man får diagnosen, til man dør af den, siger neurologen: Lene - flot spillet af Kirsten Olesen - i forestillingen.

Det er svært at se på, at Bents voksne børn prøver at få en underskrift ud af ham, så de kan varetage hans økonomiske interesser i hans mentale fravær. Han stritter naturligt imod - for hvem vil frivilligt erkende, at man ikke kan klare den slags mere? Når man har en sådan nedtur hos ens nærmeste, forstår man, hvorfor forestillingen gør så stort indtryk.

En flot præstation af truppen og af Henning Jensen især - og en stor og rigtig satsning af Stevns Teaterforening at få forestillingen til Stevns. 170 mennesker gik hjem en fredag aften i december med hovedet fuldt af god eftertænksomhed.