38 kurve fulde af lækkerier blev delt ud til de mange frivillige kræfter i SB. Privatfoto

Stor tak til de mange frivillige i boldklub

Stevns - 15. februar 2021 kl. 19:41

Det er knap to år siden, at Store Heddinge Boldklub i marts 2019 blev kåret som Årets Fodboldklub af DBU. Men i boldklubbens ledelse er man bevidst om, at uden de mange frivillige, der bakker op om klubben, kunne det slet ikke lade sig gøre at holde et højt sportsligt niveau.

Derfor drog bestyrelserne for Store Heddinge Boldklub (SB) og Boldklubbens Venner for nylig på rundtur med 38 gavekurve til alle frivillige trænere og ledere, festudvalg, frivillighedsudvalg og æresmedlemmer.

- I er alle med til at få det hele til at spille - tak for jer, lyder det fra klubbens bestyrelse, som med den lille erkendtlighed ville markere, at de i den grad sætter pris på de mange frivilliges engagement i klubben.

Boldklubben kan i år fejre 100 års-jubilæum, og trods den svære kamp, der i øjeblikket kæmpes mod coronaen, håber de to bestyrelser på et forrygende år med en masse sjove, gode og spændende aktiviteter i klubben.

- Vi regner med, at I vil være med til at spille os videre. Det kan vi nemlig, når vi i fællesskabets tegn spiller på samme hold, slutter den sportslige hilsen fra de taknemmelige bestyrelser for SB og SB's Venner.