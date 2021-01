Stor stigning i antal hushandler i Danmark: Stevns ligger i top-fem

Mange stevnsboer har oplevet at få nye naboer i løbet af 2020. Således har der i alt været 388 hushandler sidste år mod kun 290 handler i 2019. Det er en stigning på hele 34 procent og dermed er Stevns Kommune sammenlagt nummer fem på listen over landets kommuner, når det gælder fremgang i antallet af solgte huse fra 2019 til 2020. Det viser nye tal fra Boligsiden, som de har udgivet i dag.

- Der er flotte handelstal over hele linjen, men det er især værd at kippe med flaget for de to økommuner Samsø og Langeland, der har trukket mange flere købere til i 2020 end normalt. Allerede inden corona var det blevet mere populært at købe hus uden for de store byer. Den tendens er accelereret i 2020, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.