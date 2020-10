Utæmmelige Annisette - her fotograferet ved sin seneste optræden i Spilledåsen for fire år siden - vender tilbage med The Savage Rose på lørdag. Foto: Martin V. Andersen

Stor satsning midt i en coronatid

Stevns - 13. oktober 2020 kl. 17:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Da The Savage Rose sidst optrådte i Snurretoppen, dalede sneen ned udenfor, og amerikanerne stemte Donald Trump til magten. Det gør de muligvis igen om tre uger, men allerede inden da når Annisette og hendes dygtige musikere at optræde igen som gæster i Kulturforeningen Spilledåsen. Det sker ved en for længst udsolgt koncert på lørdag kl. 20.00.

Koncerten med The Savage Rose er uden sammenligning sæsonens største satsning for Spilledåsen, som med dødsforagt kaster sig ud i en koncert, der på forhånd er dømt til at give underskud. Honoraret til musikerne ligger simpelthen højere end summen af billetindtægter plus det forventede salg af fadøl i baren - og så er der endda ikke taget højde for myndighedernes afstandskrav i coronatiden, der betyder, at der kun må sælges 90 billetter ud af de 166 pladser, som biografsalen rummer.

Men det styrker både renomméet og selvtilliden, at Spilledåsen kan præsentere store navne som The Savage Rose, der fremdeles er ét af landets bedst sælgende live bands. Det er nu svimlende 53 år siden, at Annisette Hansen - som hun hed dengang - slog igennem som selve det musikalske symbol på ungdomsoprøret herhjemme med stort afrohår og en vild, utæmmet stemmekraft.

Undertegnede var med den novemberaften i 2016, da hun sidst stod på scenen i Snurretoppen og så fuldstændigt lagde publikum i salen ned. Der var højspænding i luften mellem musikere og publikum fra først til sidst. I avisens anmeldelse hed det dagen efter bl.a.:

»Den lille, spinkle kvinde med det gnistrende sorte hår iført en rød velourkjole og som altid i bare tæer på scenen sendte fra første sekund af sin optræden elektriske gnister ud over publikum. Hun skabte en fortættet stemning af kraft og magi, når hun som en anden troldkvinde skriger ordene ud og med fuldstændig kontrol over sin enorme stemme rammer vores ører som en forhammer, alt imens hun krøller sig helt sammen på scenen som for at presse de sidste dråber ud af citronen«.

Hvis The Savage Rose kommer op på samme niveau på lørdag, er der virkelig noget at glæde sig til. Det er ærgerligt for de mange, der står på venteliste, men Spilledåsens formand åbner en lille dør på klem.

- Belært af koncerten med Dissing-brødrene i september vil vi gerne undgå, at der er flere tomme sæder i salen, end myndighederne kræver. Derfor sælger vi uafhentede billetter på torsdag 15. oktober, hvor man kan ringe på billettelefonen 30 57 19 99 kl. 16.00-19.30, siger han.

Billetprisen er 325 kroner og 300 kroner for medlemmer af Kulturforeningen Spilledåsen. Dørene åbnes kl. 19.00. Der udleveres mundbind ved indgangen, som skal bæres på vej til og fra henviste siddepladser, ligesom der forefindes flasker med håndsprit på udvalgte steder.