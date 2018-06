Send til din ven. X Artiklen: Stor ros til ny plejecenterplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor ros til ny plejecenterplan

Stevns - 02. juni 2018 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Erik Nielsen

stevns: De positive høringssvar fra såvel brugere som ansatte i ældreplejen fik midt i maj Social- og Sundhedsudvalget politikerne til at rykke tættere sammen om den reviderede plejecenterplan, som så dagens lys i april måned. Og torsdag aften godkendte Kommunalbestyrelsen med alle stemmer - på nær de to fra Dansk Folkeparti - plejecenterplanen for Stevns Kommune.

- Jeg håber, det er sidste gang, at planen vender tilbage. For at få det til at gå op har vi været nødt til at fremskynde noget og udsætte noget andet. Vi er allesammen blevet klogere af at lytte til borgernes synspunkter - ikke mindst at det betyder noget for mange mennesker, at de kan komme på plejehjem tæt på, hvor de har boet indtil da. Og det glæder mig, at vi nu igen kan tilbyde plads i alle fire såkaldte udviklingsbyer, som nu med rette kan kalde udviklingsbyer, sagde udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) torsdag aften.

Bred tilslutning

Han kunne glæde sig over en bred politisk tilslutning til den reviderede plejecenterplan, som han bebudede i et tiltrædelses-interview her i avisen efter nytår, og som han og udvalget har arbejdet med siden da.

Blandt andet bliver et helt nyt plejecenter i Store Heddinge, som bliver bygget i nærheden af det nuværende Stevnshøj, nu fremskyndet til 2020. Her vil der være plads til 55

- Vi er dermed godt stillet og rustet til den kommende udvikling i hele kommunen, sagde Henning Urban Dam Nielsen.

Formanden fik da også megen ros for den plan, der nu er vedtaget.

- Vi konservative kan sammen med andre partier allerede nu indfri nogle af de valgløfter, vi havde i valgkampen, lød det blandt andet fra Ellen Knudsen (K).

Mogens Haugaard Nielsen fra Nyt Stevns havde også kun rosende ord til udvalgsformanden.

- Det var helt afgørende for os, at vi fik plejehjemspladser i Rødvig, sagde han og mindede om, at man nu ikke må hvile på laurbærene, men huske at følge med alle de forskningsprojekter, der peger på, hvordan vi skal indrette os på fremtiden.

Jan Jespersen (EL) var også med på vognen lige med roserne - ligesom Line Krogh Lay (R), der mente, at det have været godt med et valg, som skabte lidt frisk luft og nye øjne i Kommunalbestyrelsen.

- Jeg lægger dog ikke skjul på, at jeg selv sad med i det gamle SSU, hvor vi vedtog den udskældte plejecenterplan, så stor ros til Henning for at få skabt noget som alle bakker op om, sagde hun.

Der var dog to i salen som ikke hoppede med på vognen. Dansk Folkeparti to medlemmer stemte således imod. Og Varly Jensen samt Janne Halvor Jensen ønsker, at der også sker en vurdering af de vilkår, som vi tilbyder de ældre, som har et ønske om alternative boformer. Desuden ønsker de en oversigt over anlægsomkostningerne.

- Vi skal være sikre på, at vi sikrer os for fremtiden, for hvor er det lige vi ser udviklingen i kommunen. Det er i nord ind imod Køge. Og jeg har ikke hørt ét eneste ord om anlægs- og driftsomkostninger i hele dette oplæg.

DF ude

Det fik udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen til at replicere følgende:

- Varly, du har haft rig lejlighed til at følge med. Alle udvalgsreferater har været tilgængelige for SSU. Men hvis du gerne vil have, at jeg kommer og prikker dig på skulderen en anden gang, så må vi jo snakke om det. Og med hensyn til anlægsomkostninger, så var der jo prioriteret anlæg i forvejen, så vi planlægger ikke efter nogle penge, der ikke er sat af. Der er ikke en større forskel i økonomien i den skrottede og den nye plejecenterplan. Vi er bare blevet nødt til at prioritere lidt anderledes i forhold til tidsplanerne, svarede udvalgsformanden.

Dansk Folkeparti fastholdt dog sine protokolleringer og står nu uden for vedtagelsen af den samlede plejecenterplan.