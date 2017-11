Stor kampagne for bosætning på Stevns

Stevns har meget at byde på, og alt det skal nu samles på en hjemmeside, som man kan finde på adressen: komtilstevns.dk. Samtidig med, at den lanceres officielt tirsdag 28. november, skyder Stevns Erhvervsråd en bosætningskampagne i gang under hashtag: #komtilstevns, hvor man håber, at så mange stevnsboer som muligt vil bakke op med de gode historier om Stevns som bosætningskommune. Billedet herover er taget ud for Højstrup af Sabina Kleinhout, og hun deltog med det i en fotokonkurrence i DAGBLADET med titlen: »Kærlighed ved Højstrup-kolonien«. Foto: Sabina Kleinhout