Stor foreningsdag fylder Solgårdsparken lørdag

Stevns - 27. april 2018 kl. 06:17

Næsten alle medlemmerne i Strøby Egede Håndværkerne er lokale, og de har mange positive ting at sige om det veletablerede foreningsliv, som også dannede rammen om deres barndom og var med til at skabe kammeratskaber og gode minder. Og Strøby Egede Håndværkerne sponsorerer og arrangerer nu Strøby Egede dagen, som finder sted nu på lørdag 28. april klokken 10-16.

Sammen med en lang række af områddets foreninger fylder de Solgårdsparken med sjove aktiviteter for hele familien. For i Strøby Egede har de et rigt foreningsliv, og det seneste skud på stammen er netop Strøby Egede Håndværkerne.

Det er en håndværkerforening, hvor lokale håndværksvirksomheder arbejder sammen om at gøre det lettere for kunderne at handle lokalt. Det sker blandt andet via fælles markedsføring og tætte relationer i foreningen, som gør det naturligt at benytte sig af lokale samarbejdspartnere, når opgaverne kræver ekstra hænder.

Foreninger eksisterer traditionelt set på basis af frivillige kræfter og det er også tilfældet i Strøby Egede. Her er der endda rigtig mange spændende foreninger som tæller en sejlklub, en windsurferklub, diverse sportsklubber, en yderst succesfuld floorballforening og meget mere.

Strøby Egede Håndværkerne har eksisteret i et år og har fået en flyvende start. De har allerede 25 medlemmer og tilbyder langt de fleste typer håndværkere lige fra tømrer, elektriker og maler til anlægsgartner, kloakmester og vinduespudser.

På foreningens hjemmeside får kunden et nemt overblik over alle faggrupperne, og det skal netop være nemt at handle lokalt, mener Allan Nielsen, som er idemanden bag Strøby Egede Håndværkerne og formand i foreningen.

- De fleste mennesker finder tryghed i at handle lokalt, ikke mindst når det gælder håndværksydelser, hvor tillid er afgørende for hvem kunden vælger til at udføre opgaven. Med Strøby Egede Håndværkerne har vi dannet en forening, som arbejder for at gøre det nemt for vores lokale kunder at finde os. I foreningen lærer vi hinanden at kende, så vi kan stå inde for hinanden, hvad enten vi skal arbejde sammen på større opgaver, eller anbefale hinanden til kunderne i vores lokalområde, forklarer Allan Nielsen.

Han er selv indehaver af anlægsgartnerfirmaet Gartnerhave.dk, som i øjeblikket kan ses på TV2 Fri i programmet En have i gave, hvor han og hans team overrasker danskere ved på rekordtid at forvandle forsømte villahaver til drømmehaver.

Det er alene Strøby Egede Håndværkerne, der sponsorerer dagen, og det er helt gratis for de deltagende foreninger at være med.

Strøby Egede dagen byder på aktiviteter for både børn og voksne i alle aldre. Børnene kan bl.a. bygge deres egen potteplante, gå på skattejagt med mobilen sammen med Stevns-Nord Spejderne eller blive malet i hovedet som en kriger hos Hjemmeværnet.

Og så er det selvfølgelig muligt at få et par gode råd fra Strøby Egede Håndværkerne, hvis man står med en opgave, der kræver en fagmand. Hvis man er mere til fysisk aktivitet, afholder Valløby motion fællesløb kl. 14.00 og alle kan være med.

Arrangementet byder desuden på livemusik fra den lokale musiker Steen Lindegaard, helstegt pattegris fra Kok med Kul På og borgmester Anette Mortensen starter dagen med sin velkomsttale.

Der har været stor opbakning til Strøby Egede dagen og planlægningen har summet i flere måneder, lyder det i en pressemeddelelse.