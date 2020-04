Biblioteksleder May-Britt Diechmann glæder sig over, at rigtig mange har glæde af bibliotekets tilbud under coronakrisen. Foto: Ole Wrietsch

Stor efterspørgsel på digitale tilbud

Stevns - 27. april 2020 kl. 17:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aflyste arrangementer og aftaler, blødt tøj og usædvanligt megen tid hjemme har for mange været kendetegnende under coronakrisen. Mange tilbringer mere tid i hjemmet, og det mærker man hos Stevns Bibliotekerne. Her og i resten af landet bruger borgere nemlig tiden på at søge litteratur og viden blandt bibliotekets digitale tilbud, så statistikkerne lige nu buldrer af sted.

De fysiske biblioteksudlån i Hårlev, Strøby Egede og Store Heddinge er lukket for borgere, og bibliotekspersonalet har måttet finde nye veje for den snak og formidling, der normalt finder sted hen over skranken og i biblioteksrummet. Derfor har man for en periode flyttet fokus helt over på bibliotekets digitale tilbud. Og selv om det for nogen er en ny og anderledes måde at bruge bibliotekets tilbud på, har krisen fået mange borgere til at tage tilbuddene til sig:

- Vi har fået rigtig mange nye, digitale lånere og også helt nye kunder. Det er selvfølgelig en udvikling, som vi er rigtig glade for, og som vi er spændte på at følge op på, når vi igen får lov at åbne de fysiske biblioteker, siger bibliotekesleder Maybritt Diechmann.

Nedlukningen af landets mange kulturtilbud har fået mange biblioteker i Danmark til at hæve grænserne for de digitale udlån. Hos Stevns Bibliotekerne er der åbnet helt, så der ikke er nogen øvre grænse for lån på Filmstriben og eReolen, som tilbyder henholdsvis film, e-bøger og lydbøger.

I marts betød det, at udlånet af netlydbøger og e-bøger fra eReolen steg med henholdvis 67 og hele 114 procent i forhold til udlånet i samme periode sidste år. Lånernes lyst til at se film har også vist sig med en stigning på hele 171 procent sammenlignet med sidste år. Og indtil videre ser tendensen ud til at fortsætte.

Hjemmeundervisning

Det er dog ikke kun lystlæsning og filmforbrug, der lige nu fylder i bibliotekets statistikker. Forårets komme betyder også, at det er opgave- og eksamenstid for masser af studerende - også dem, der bor på Stevns. De digitale artikeltjenester: Faktalink og Infomedia bruges flittigt, ligesom Stevns Bibliotekernes ansatte bruger en del tid på at besvare henvendelser fra borgere, som har brug for hjælp til eksamener eller mangler inspiration til hjemmeundervisning.

Selv om landet langsomt begynder at åbne igen, er det endnu uvist, hvornår turen kommer til folkebibliotekerne. Derfor fortsætter Stevns Bibliotekernes med at formidle ud fra de digitale tjenester, som man kan danne sig et overblik over på bibliotekets hjemmeside: www.stevnsbib.dk under emnet: Biblioteket i skyen. Biblioteket arbejder også på at lave online-højtlæsning for de mindste. Har man brug for hjælp, sidder medarbejderne som altid klar på mail og telefon til at hjælpe dem, som har behov for at finde litteratur og viden eller finde rundt i brugen af de mange digitale tjenester.