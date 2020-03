Stor eftersøgning efter lystfisker

Derfor blev politiet kontaktet, og en større redningsaktion i samarbejde med Forsvaret blev igangsat.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til sn.dk.

- Vi får sat eftersøgningen i gang, og Forsvaret sender en helikopter i luften for at søge over havet. Klokken 21.45 observerer vi en båd komme sejlende ind i havnen. Det er den pågældende lystfisker, som vi eftersøger, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Herefter blev eftersøgningen indstillet.

- Den 66-årige lystfisker har ikke været i umiddelbare fare, men hvorfor han kom senere i land end aftalt, kender vi ikke årsagen til, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.