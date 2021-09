Walter Trout - giver koncert i Spilledåsen på mandag 27. september kl. 20. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Stor bluesguitarist gæster Stevns mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor bluesguitarist gæster Stevns mandag

Stevns - 23. september 2021 kl. 17:19 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I Kulturforeningen Spilledåsen taler de stadig henført om dengang i maj 2010, da Walter Trout kom ovre fra det store Amerika og gav koncert på Snurretoppens scene i lille Store Heddinge. Det var én af de minderige aftener, hvor det var sjovt at være koncertarrangør for et begejstret publikum.

Lige siden har de forsøgt at få ham tilbage til en revival, og efter to udsatte aftaler på grund af corona er det endelig lykkedes at få papir på amerikaneren, der i mellemtiden faktisk er flyttet fra Californien til Danmark, hvor han bor sammen med sin danske kone: Marie.

Så mine damer og herrer: På mandag 27. september står Walter Trout - som Spilledåsen ikke tøver med at kalde »én af verdens allerbedste guitarister - atter på scenen i Snurretoppen med sit band. Siden sit seneste besøg har legenden været gennem en krævende levertransplantation, som han er kommet sig godt over, og i foråret fyldte han 70 år. Senest har han udgivet et nyt album med titlen: Ordinary Madness, der blev modtaget med fine anmeldelser. Bl.a. i Ekstra Bladet, der skrev:

»Walter Trout synger så inderligt, at det må gøre ondt i indvoldene. Hvis Trout ikke havde været en frådende intens og ekvilibristisk topguitarist, kunne han snildt have fået en karriere som soulsanger«.

Spilledåsen glæder sig over at få have fået dette ikon på plakaten og næsten kunne melde udsolgt. Kort før middag var der siger og skriver fire billetter tilbage, og de vil blive solgt efter først til mølle-princippet på foreningens billettelefon: 30 57 19 99 mellem kl. 16.00 og 19.30.