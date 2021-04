Holmegaardshuset i Fensmark var til debat i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Arkivfoto

Stop i brug af omdiskuteret anbringelsessted stemt ned

Stevns - 07. april 2021 kl. 12:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Et forslag fra Enhedslisten i Stevns Kommune om et midlertidigt stop i brugen af anbringelsesstedet Holmegaardshuset afvist på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen med baggrund i, at der i de foreliggende rapporter ikke har været kritisable forhold, og at der snart foreligger en ny rapport, som man bør afvente.

Holmegaardshuset i Fensmark er i medierne blevet kritiseret kraftigt for deres håndtering og behandling af sårbare børn og familier, når de placeres på Holmegaardshuset af kommunerne.

På den baggrund og fordi man har talt med flere involverede bad Enhedslisten på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen om Stevns kommune midlertidigt stopper brugen af Holmegaardshuset, til der foreligger en ny positiv tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst og politiets undersøgelse af Holmegaardshuset er afsluttet. Dette blev dog stemt med stemmerne 6-13.

Kritikken af Holmegaardshuset handler blandt om at børn og familier låses inde i forbindelse med forældrekompetence-undersøgelser.

- Der foregår lige nu en politiundersøgelse af stedet og Socialtilsyn Øst er ved at undersøge stedet. Så indtil der ligesom foreligger en tilkendegivelse af, at det ikke foregår ting, som ikke må foregår sådan et sted, så mener vi ikke, at vi kan sende kommunens borgere derned, sagde Jan Jespersen fra Enhedslisten i fremlæggelsen af sagen.

Det er ifølge Enhedslisten bevist ved aktindsigt, at de rapporter der leveres til kommunerne, ikke stemmer overens med de observationer der gøres i forbindelse med børnefaglige undersøgelser, forældrekompetence undersøgelser, og hvad Holmegaardshuset ellers tilbyder de danske kommuner.

Tilsyn kontaktet Borgmester Anette Mortensen oplyste i den sammenhæng, at kommunen har været i kontakt med Socialtilsyn Øst.

- De oplyser at institutionen ikke er underlagt skærpet tilsyn, men at der i øjeblikket er ved at blive foretaget det helt normale årlige tilsyn. Og det forventes at være afsluttet inden for den næste måned. Og vi har bedt om at få rapporten at se, når arbejdet er afsluttet. Og der har været udført tilsyn i oktober og et uanmeldt tilsyn i november og umiddelbart har der ikke været andet end positiv omtale umiddelbart, sagde borgmesteren, som derfor mente, at man burde afvente den årlige tilsynsrapport, hvorefter fagudvalget kunne træffe afgørelse om, hvad der skal ske fremadrettet.

Dansk Folkeparti to medlemmer og Nyt Stevns' to medlemmer stemte for Enhedlistens forslag, mens de resterende 13 medlemmer af den såkaldte flertalsgruppe stemte imod med en anmodning til Børn-, Unge- og Læringsudvalget om at tage sagen op, når der inden for kort tid (forventet cirka en måned) foreligger en ny tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst om Holmegaardshuset.

Det blev af flertalsgruppen blandt andet begrundet med, at man ikke kan agere på et foreliggende oplysningsgrundlag, og man bliver nødt til at afvente den officielle rapport fra Socialtilsyn Øst.

Intet politisk pres - Der løber nogle rygter om, at der er skabt et politisk pres for at få det billigste tilbud. Men det kan jeg pure afvise, sådan hænger det ikke sammen, sagde Steen S. Hansen (S), der er formand for BUL, efter han havde bakket borgmesterens forslag om at afvente rapporten op.

Bjarne Nielsen (V) er formand for udvalget, som har med tvangsfjernelsessager at gøre. Han påpegede, at man til dato ikke har fået rapporter om, at der skulle være kritisable forhold på det pågældende sted.

-Til dato på det foreliggende grundlag kan jeg derfor ikke se, at det er rimeligt at dømme Holmegaardshuset, før vi har fået en tilsynsrapport, der fortæller noget andet, sagde han

