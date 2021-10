Rødvig Borgerforening ser frem til snart at kunne indvie sin parkourbane ved Sydstevnshallen. Modelfoto: Per Christensen

Støtte til parkourbane i Rødvig

- Planlægningen af parkourbanen er så godt som afsluttet. Nu mangler vi bare at få økonomien på plads. Heldigvis har vi to personer som skriver fondsansøgningerne, og vi er optimistiske, selv om der er rigtige ansøgninger til de forskellige fonde, siger formand Freddie Larsen.

Formålet med projektet er at skabe et offentligt samlingssted for børn og unge, der ikke har eller ønsker tilknytning til foreningslivet, og hvor de ud over socialt samvær også har mulighed for at bruge kroppen på en sjov og sund måde. Banen kan naturligvis også bruges af andre, da den er frit tilgængelig.