Se billedserie Rikke My har lavet Stevnsplakaten, der nu også er blevet til en folkeaktie for Sol over Stevns, som man kan erhverve for 100 kroner. og være med i en konkuurence om flere flotte præmier. Privatfoto

Støt Sol over Stevns med en folkeaktie

Stevns - 18. maj 2018 kl. 12:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sol over Stevns er helt gratis for publikum på dagen, men det er muligt at støtte Sol over Stevns ved at købe en folkeaktie til 100 kroner. Ved køb af folkeaktien deltager man automatisk i en lodtrækning om en række gevinster, som lokale virksomheder har doneret.

Med folkeaktien indleder Sol over Stevns samtidig et samarbejde med kunstneren og designeren: Rikke My. Hun har for nylig lanceret en plakat, som er dedikeret til hendes hjemegn: Stevns. Den pryder forsiden af folkeaktien.

Rikke My deltager også på Sol over Stevns, hvor hun både laver en live portrættegning og lancerer det nyeste skud på stammen, nemlig en byplakat for Køge.

Folkeaktien kan købes frem til torsdag 31. maj i følgende butikker: Staxen i Hårlev, Dagli'Brugsen Strøby, Dagli'Brugsen Rødvig, Monas Blomster i Store Heddinge og i Strøby Egede Bageren.

Fredag 1. juni udloddes præmierne, og vinderne bliver annonceret på Sol over Stevns' Facebook-side klokken 20.

