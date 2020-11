Hele holdet bag Stevns Friluftsscenes juleforestilling: »Stjernestøv & Juledrys«, som formand Sophie Jørgensen har skrevet. Løjerne kan oplyse næste fredag og lørdag.

Stjernestøv og juledrys er klar til opførelse næste weekend

Stevns - 29. november 2020

I modsætning til Stevns Amatør Scene, der på grund af coronarestriktionerne har aflyst sin juleforestilling i denne weekend, gennemfører Stevns Friluftsscene Stjernestøv & Juledrys næste fredag og lørdag på Harmonien i Rødvig.

Stjernestøv & Juledrys kan - skriver arrangørerne - bedst beskrives som »en hyggelig julekalenderkavalkade tilsat masser af julesne, julenisser og godter for enhver smag«.

- Sammen med publikum tæller vi ned til juleaften og undervejs får vi et kærligt gensyn med herlige, skønne, skæve, sjove karakterer fra tidligere danske julekalendere. Vi kommer vidt omkring og skal bl.a. et smut forbi Muligvisvej, Vinterbyøster, en trædemølle, en gammel jagthytte, Grønland, Gammelby og Vesterbro. Der er noget for alle størrelser og aldre, og vi garanterer, at der helt sikkert er noget, som du kan nynne med på, citere eller ligefrem opføre, lyder det fra Stevns Friluftsscene.

Juleforestillingen er nyskrevet til lejligheden med manuskript og instruktion af Sophie Jørgensen. Holdet er en god blanding af gamle kendinge og nyere ansigter, og alle glæder sig rigtig meget til igen at opføre forestillinger.

- Så det bliver med garanti en aften fyldt med masser af julehygge, julespas, julesang, julenostalgi, julenisser og juleløjer. Og mon ikke der gemmer sig en overraskelse eller to undervejs, siger Sophie Jørgensen fra Friluftsscenen, der i sommer så sig nødsaget til at aflyse den traditionelle forestilling: Frk. Nitouche under åben himmel på grund af coronasmitten. Den er i stedet sat på plakaten 17.-26. juni 2021.

Stjernestøv & Juledrys har premiere fredag 4. december og spilles igen lørdag 5. december, begge dage kl. 19.30. Traditionen tro opføres forestillingen også for Boestofte Pensionistforening, men kun for dennes medlemmer, søndag 6. december.

Billetter bestilles på tlf. 26 15 26 26. Billetter koster 270 kroner for voksne inklusive juleplatte og 125 kroner for voksne uden juleplatte. Billetpriser for børn under 14 år er henholdsvis 145 og 60 kroner. Juleplatten serveres fra kl. 18.00, og dørene åbnes kl. 17.30, så alle kan nå at finde deres faste plads, bestille drikkevarer mm.