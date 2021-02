Stjal værktøj fra hus under ombygning

Et hus på Køgevej i Hårlev har haft indbrud i perioden mellem fredag 15. og fredag 29. januar, hvor tyveriet blev opdaget. En u kendt gerningsmand har knust en rude i hoveddøren og dermed fået adgang til huset, der er under renovering. Fra husets forgang er der stjålet en mængde el-værktøj, stillads, blandingsmaskine, forskelligt VVS-udstyr, men der er endnu ikke noget endeligt overblik over tyvekosterne.