Stjal smykker ved villaindbrud

En villa på Morbævej i Strøby Egede har haft indbrud mellem onsdag kl. 12.00 og fredag kl. 13.15. Et vindue til soveværelset er brudt op, og der er tegn på færden i hele huset, idet alle skuffer og skabe stod åbne. Terrassedøren stod åben, da ejeren kom hjem. Der er intet overblik endnu over, hvad der et stjålet, men ejeren vidste dog, at der var taget nogle smykker, deriblandt tre halskæder, to sæt øreringe og en broche.