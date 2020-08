Stjal bil på Stevns - anholdt i København

I løbet af torsdagen blev en bil stjålet på Møllehøjvej ved Frøslev under postnummer Store Heddinge. Tyvene var kommet ind i huset ved at tage listerne af et vindue og tage en rude ud ind. Herefter har de haft adgang til at færdes i hele huset, hvor de har fundet et sæt bilnøgler til en bil, der holdt uden for huset.