Sygefraværet i Stevns Kommune er de seneste tre år steget så meget i Stevns Kommune, at Økonomiudvalget nu har iværksat en handleplan med fem konkrete initiativet. Modelfoto (ikke fra Stevns): Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stigende sygefravær kræver handleplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stigende sygefravær kræver handleplan

Stevns - 02. juni 2021 kl. 14:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Efter flere år med lavt sygefravær blandt Stevns Kommunes medarbejdere er tallet de seneste tre år steget til en grad, så Økonomiudvalget har iværksat en række initiativer til at få vendt udviklingen. Her er der ikke mindst fokus på medarbejernes trivsel på arbejdspladsen, og samtidig skal lederne løbende følge sygemeldte ansatte under forløbet.

Det er blot fire år siden - i 2017 - at Stevns Kommune var duksen i klassen, når det gjaldt sygefravær blandt medarbejderne. Med en sygefraværsprocent på 5,4 lå Stevns lavest i Region Sjælland og som nr. 13 i hele landet. Tre år senere - i 2020 - var sygefraværet steget til 6,6, hvilket gav Stevns en placering som nr. 13 af de 17 kommuner i Region Sjælland og som nr. 82 ud af landets 98 kommuner.

Sygefraværsprocenten er udtryk for, hvor stor en del af den samlede arbejdsstyrke, der er fraværende fra arbejdspladsen som følge af egen sygdom. Statistikken omfatter sygdom, arbejdsskader og fravær på grund af kroniske lidelser, mens fravær som orlov, barsel, barnets første og anden sygedag og pasning af døende ikke tæller med i opgørelsen.

Samtidig viser opgørelsen fra Stevns Kommune, at mens antallet af korttidssyge medarbejdere - defineret som et sygdomsforløb under 30 dage - er nogenlunde konstant, har der været en stor stigning i antal langtidssyge med et fravær på 30 dage eller mere. Korttidssygdomsprocenten er således steget fra 3,5 til 3,7 fra 2017 til 2020, mens det tilsvarende tal for langtidssyge er steget fra 1,9 til 2,9 procent.

I løbet af de fire år fra 2017 til 2020 har Stevns Kommune opsagt et stigende antal langtidssyge medarbejere. Tallet er på de fire år steget fra 13 til 23.

Handleplan mod fravær Økonomiudvalget har på baggrund af de stigende tal bedt om fremover at få forelagt en halvårlig status for sygefraværets udvikling. Samtidig har politikerne godkendt en handleplan med fem konkrete initiativer, der både omfatter større trivsel blandt medarbejderne og samtidig lægger op til mere kontrol og tættere kontakt til de sygemeldte under forløbet.

På nuværende tidspunkt er minimumsretningslinjerne i omsorgspolitikken, at lederen skal have haft kontakt til den sygemeldte medarbejder inden for den første uge, og der skal holdes samtale med medarbejderen senest efter fire og igen efter otte ugers sygdom. En del ledere har oftere samtaler med medarbejdere end minimumskravene. Nu lægger kommunens HR-afdeling op til, at der skal holdes samtaler med sygemeldte medarbejdere ved én og to ugers sygefravær og herefter fast hver anden uge. Endvidere er det HR og direktionens udgangspunkt, at ledere skal kontakte HR med henblik på at drøfte det videre forløb, når en medarbejder har været fraværende i otte uger.

Går proaktivt til værks DAGBLADET har spurgt borgmester Anette Mortensen (V), hvad årsagen til det stigende fravær blandt medarbejderne siden 2017 er:

- Det er tilsyneladende, hvad der sker, når vi ikke har kontinuerligt spotlight på problemet. Tidligere er det lykkedes at nedbringe sygefraværet ved at italesætte det, men hvis ikke det ligger øverst på dagsordenen, er det, som om tallene begynder at stige igen. Det er uheldigt, for større sygefravær koster penge i form af vikaransættelser, og samtidig vokser sagsbunkerne ofte. Derfor er det vigtigt, at vi går proaktivt til værks for at få sygefraværet ned, siger hun.

Adspurgt hvilke værktøjer kommunen har til at nå dette mål, svarer hun:

- Vi skal sammen med de sygemeldte lægge en plan for, hvornår de kan vende tilbage til arbejdet. Det primære fokus er at sætte forlygterne ind på omsorg for medarbejderne og dermed øge trivslen på arbejdspladsen.

Men statistikken viser, at det primært er antallet af langtidssyge, der er steget. Det tæller jo væsentligt mere, hvis en medarbejder er væk et år, end hvis nogle ansatte bliver væk en mandag?

- Det skal vi også have fokus på. Netop derfor er det vigtigt at tale med de ansatte om, hvornår de forventer at kunne genoptage arbejdet, siger Anette Mortensen.

Trivsel på arbejdspladsen I 2017 var Mogens Haugaard (Nyt Stevns) borgmester, og han hæfter sig ved, at dengang lå sygefraværet i Stevns Kommune lavt. Det er efter hans fratræden, at tallene er steget, påpeger han.

- På daværende tidspunkt havde vi et rigtigt godt arbejdsklima. Vi brugte megen energi på medarbejdertrivsel og havde en stor grad af personalepleje. Det er den stil, som vi skal tilbage til, hvor kommunen som arbejdsplads understøtter sine ledere - både på rådhuset og decentralt, mener han.

Ifølge Mogens Haugaard er velvære på arbejdspladsen helt afgørende for, hvor højt sygefraværet er.

- Når sagsbunkerne vokser, bliver arbejdet uoverskueligt for den enkelte. Det er enormt dyrt for kommunen at ansætte vikarer samtidig med, at der skal betales sygedagpenge. I stedet har vi de senere år set, hvordan der er ansat flere medarbejdere til at klare opgaverne, og det koster også. I stedet bør man helt oppe fra direktionsgangen understøtte de decentrale ledere i at lave mere personalepleje for at skabe større arbejdsglæde, siger han.

Mogens Haugaard peger på beslutningen om at vende tilbage til den gamle ordning med decentrale institutionsledere i dagtilbuddet som et skridt i den rigtige retning:

- Vi fik at vide, at vi med områdeledelse ville få en mere professionel og billigere ledelse. Men prisen har været, at medarbejderne er blevet fremmedgjorte på deres arbejdsplads. Mange gange koster dårlig trivsel sygemeldinger, og det er den kæde, som vi skal have brudt, siger han.