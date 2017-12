Se billedserie Arbejdsgruppen var repræsenteret af Freddie Larsen, Freddie Petersen, Ole S. Jørgensen, Ralf B. Hansen og Per Meynerd, mens Hans Erik Meincke var fraværende ved prisoverrækkelsen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Stevnsprisen til fædrene bag ny hal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevnsprisen til fædrene bag ny hal

Stevns - 15. december 2017 kl. 12:59 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende idrætshal i Rødvig skyder nu op på marken nord for Restaurant Lanterna. Om alt går vel, kan hallen tages i brug engang i august næste år.

Dermed får borgerne i Rødvig opfyldt et ønske, som de har næret gennem flere årtier. Og dermed er der sat punktum for et politisk slagsmål, som har delt den afgående kommunalbestyrelse i det meste af valgperioden.

Men at borgerne i sidste ende gik af med sejren og fik deres hal, skyldes ikke mindst den arbejdsgruppe på seks personer, som utrætteligt har kæmpet for, at den skulle blive en realitet. Det drejer sig om Freddie Larsen (formand) fra Rødvig Borgerforening, Ole Sidelmann Jørgensen (koordinator) fra Rødvig Borgerforening, Ralf B. Hansen fra Rødvig G&I, Hans Erik Meincke fra Sydstevns G&I, Freddie Petersen fra Sejlklubben Stevns Rødvig og Per Meynerd fra F.I.S.K.

Disse seks personer modtog torsdag ved en sammenkomst på rådhuset årets Stevnspris fra Folkeoplysningsudvalget. Arbejdsgruppen var indstillet til prisen af Rita Siig, der i sin motivation fremhævede, at arbejdsgruppen »på fornemste vis har skabt et godt samarbejde med både politikere, forvaltning og engagerede sportsfolk ved borgermøder m.m.«

Formanden for Folkeoplysningsudvalget: Kurt Jacobsen oplyste, at udvalget i år har modtaget syv kvalificerede bud på en modtager af Stevnsprisen - noget færre end de senere år. Men til gengæld var udvalget aldrig i tvivl om, at prisen i år skulle gå til arbejdsgruppen fra Rødvig.

- Arbejdsgruppens arbejde og indsats står i meget fin forlængelse af tankegangen i folkeoplysningsloven, der bygger på fællesskab og aktivt medborgerskab, sagde formanden.

Herefter afslørede Kurt Jacobsen gaven til prismodtagerne: en 50 kilo tung sten i norsk marmor - og ikke forgængeligt kridt fra Stevns Klint, som han sagde - med en inskription af navne på arbejdsgruppens deltagere. Efter planen skal stenen mures ind i væggen på den nye hal.