Nichlas Arne Nymann fra Store Heddinge er nu nr. 2 på Dansk Folkepartis liste til regionsrådsvalget 16. november. Foto: Anders Ladegaard Bork

Send til din ven. X Artiklen: Stevnsk DF'er går næsten til tops på regionens valgliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stevnsk DF'er går næsten til tops på regionens valgliste

Stevns - 14. juni 2021 kl. 14:49 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Om fem måneder er der valg til landets 98 kommunalbestyrelser og fem regionsråd, og til Region Sjælland er der denne gang flere nye stevnske navne på stemmesedlen. Blandt dem er Steen S. Hansen (S), der stadig afventer partiets officielle godkendelse af sit dobbeltkandidatur, og Jacob Panton Kristiansen (V). De skal forsøge at fylde pladsen ud efter de garvede kandidater: Jens Georg Bagge (S) og Lene Madsen Milner (V), der begge har valgt at trække sig og ikke genopstiller.

Nyeste skud på stammen er Dansk Folkepartis Nichlas Arne Nymann fra Store Heddinge. Han blev lørdag valgt som nr. 2 på partiets opstillingsmøde, der blev holdt i Ringsted Kongrescenter. Han lægger sig dermed foran flere nuværende regionsrådsmedlemmer, som også genopstiller. DF opstiller i alt 18 kandidater på en sideordnet liste, hvor kandidaterne vælges ud fra personlige stemmetal.

Valget om spidskandidaturet stod mellem to Roskilde-kandidater: Jan Herskov og Gitte Simoni, der begge er nuværende regionsrådsmedlemmer. Dette opgør vandt Jan Herskov, mens Gitte Simoni måtte nøjes med en 10.-plads på listen.

Studenterrådsformand

Bedre gik det Nichlas Nymann, der selv var meget overrasket over sin nyvundne andenplads. DF har i dag seks pladser i Regionsrådet, og hvis partiet kan opnå bare et nogenlunde tilsvarende valg til november, kan han godt begynde at forberede sig på en periode som regionsrådspolitiker. Men da partiet som nævnt opstiller sideordnet, er det i sidste ende vælgerne, der afgør, hvem der bliver valgt.

- Jeg er utroligt stolt og beæret og glædes over at kunne være med til at sætte Stevns på det regionale landkort. Det er mange år siden, at Stevns har haft deres egen kandidat, så det er en stor ære at få lov at repræsentere DF- Stevns, siger Nichlas Nymann efter valget som kandidat.

Nichlas Nymann er 36 år tilflytter til Store Heddinge, hvor han bor sammen med sin kone: Sebrina. Han studerer til pædagog i Nykøbing Falster, hvor han for nylig blev valgt som studenterrådsformand på P.H. Absalons syv campusser i Region Sjælland, ligesom han også er de studerendes repræsentant i P.H. Absalons bestyrelse.

Ved siden af studiet har han to jobs: som centralvavgt hos Næstved Raxa og som pædagogmedhjælper i socialpsykiatrien i Køge Kommune.

Nej til halal og tørklæder

I sin tale til opstillingsmødet slog han bl.a. fast, at hans mærkesager er nye skinner til Østbanen samt et forbud mod halalslagtet kød på alle regionens spisesteder. Derudover ønsker Nichlas Nymann et forbud mod at bære tørklæder på regionens sygehuse.

- Når jeg skal behandles på sygehuset eller skal møde andre ansatte i regionalt regi, så ønsker jeg ikke at blive mødt af en reklamesøjle. Der er en grund til, at ansatte bærer uniform. Derfor siger jeg nej tak til religiøse

tørklæder for alle ansatte i Region Sjælland, sagde han i sin tale, inden han blev valgt ind på opstillingslisten til regionsrådsvalget.