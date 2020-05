Stevnsfortet melder klar igen

Se billedserie Et af de nye programpunkter på rundvisningerne under jorden bliver muligheden for at komme gennem »Rævegangen« til den åbne strand ved Østersøen - et tilbud, som hidtil har været forbeholdt deltagerne på eksklusive særture. Foto: Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Stevns - 27. maj 2020 kl. 05:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle Koldkrigsmuseum Stevnsfort have slået dørene op 1. april, som traditionen foreskriver ved sæsonstart. Men coronakrisen satte en effektiv stopper for alle planer, og først med regeringens seneste melding om genåbning af museerne er det nu blevet muligt at skyde sæsonen i gang.

Det sker på torsdag 28. maj kl. 11.00.

- Det er dette tidspunkt, som Koldkrigsmuseum Stevnsfort har ventet med længsel på at kunne melde ud som genåbningsdag efter coronanedlukningen, lyder det fra museumsinspektør Iben Bjørnsson.

Men også på Koldkrigsmuseum Stevnsfort må man træffe sin forholdsregler for at undgå smittesprednin, og derfor er der ændret på færdselsreglerne for publikum. Således er der kommet begrænsning på, hvor mange mennesker der må opholde sig i velkomstbygningen og foran skranken, hvor der skal holdes afstand. Hertil kommer, at antallet af deltagere på de guidede ture i undergrunden bliver sat ned fra de normale 30 til blot ni for at overholde kravet om højst 10 personer, inklusive guiden.

- Det giver et mere eksklusivt tilbud, fordi der vil være bedre mulighed for at bevæge sig rundt og se udstillingen og at stille spørgsmål til guiderne. Derfor tillader vi os at sætte prisen op fra 120 til 175 kroner. Prisen for børn bliver 100 kroner mod tidligere 70 kroner, og det gælder alle børn - også dem under fem år, som hidtil er kommet gratis med, siger Iben Bjørnsson.

Nogle af rummene i undergrunden er imidlertid så små, at afstandskravet på én meter ikke kan overholdes, og derfor bliver de erstattet af andre oplevelser. Bl.a. vil deltagerne på de reducerede hold som noget nyt komme ud gennem Rævegangen til forstranden - en tur, som ellers har været forbeholdt Stevnsfortets eksklusive særture.

Også ovenfor på jorden skal man bevæge sig i guidede hold på ture, der tager 40 minutter. Her gælder de samme entrépriser som hidtil.

Årets særudstilling er ligesom de tidligere år lavet af Iben Bjørnsson, og temaet er spionage - nærmere bestemt Østblokkens spionage i Danmark under Den Kolde Krig, der vises på en utraditionel måde, lover hun.

Udstillingen følges i sommerferien op med computerspillet Cosmic Top Secret Game, som Iben Bjørnsson selv kalder sit personlige yndlingscomputerspil.

- Hele familien kan være med til at optrævle én af Danmarks største spionsager. Ved at knække koder og løse gåder bliver du ført igennem en utrolig, men sand historie. Spillet foregår i terrænet og er gratis, når først entreen er betalt, siger museumsinspektøren.