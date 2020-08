Stevnsfesten er udsat igen

Stevnsfesten i Hårlevhallen må udsættes for anden gang, oplyser Ib Petersen fra Musik- og Kulturforeningen Stevns. Årsagen er ligesom første gang myndighedernes krav i forbindelse med coronasmitten.

Festen med Abbatizers - et kopiband, der spiller de gamle hits med Abba - har solgt næsten 500 billetter. Oprindeligt skulle den være holdt i april og blev dengang udsat til lørdag 5. september i forventning om, at coronakrisen var drevet over inden da.