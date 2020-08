Stevnsbo flytter sit kandidatur til Næstved

Jacob Panton-Kristiansen har været medlem af Venstre siden 2016 og sidder i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. I februar meddelte Jacob Panton-Kristiansen, at han ikke længere ville stille op i Faxe-Stevns-kredsen. Udmeldingen skete på Venstre generalforsamling, hvor han begrundede det med, at han ikke længere troede på, at det var muligt at få valg via Sjællands mindste kreds. På det tidspunkt havde han endnu ikke fundet nogen anden kreds at stille op i - men nu er han altså blevet enig med kredsbestyrelsen for Venstres vælgerforeninger i Næstved, at det er her han stiller op.