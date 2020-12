På grund af corona kunne partnerskabsaftalen ikke underskrives som normalt ved en underskriftsceremoni. Derfor lavede Stevns Kommune i stedet en lille online seance med borgmester Anette Mortensen (V) samt Anny Borch Jensen, formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, og Henning Urban Dam (S), formand for Social og Sundhed. Foto: Stevns Kommune

Stevns vil være røgfri kommune

Stevns - 15. december 2020

Stevns Kommune sætter barren højt og tilslutter sig målet om, at »flere skal vælge et røgfrit liv, og færre skal begynde at ryge«. Det er visionen i den partnerskabsaftale, som Kræftens Bekæmpelse og Stevns Kommune mandag eftermiddag underskrev. På grund af coronarestriktionerne skete det virtuelt, hvor borgmester Anette Mortensen (V) satte pennen til papiret på sit kontor med en videoforbindelse til de øvrige underskrivere.

Ifølge partnerskabsaftalen er målet, at ingen børn og unge under 18 år og færre end fem procent af de voksne ryger i 2030.

Stevns Kommune er dermed blevet en del af et stort netværk med mere end 200 organisationer, skoler, virksomheder, kommuner mv., som arbejder sammen om visionen.

- Vi kan ikke gøre det alene og har behov for stærke alliancer i vores opgaveløsning, og derfor er det naturligt at søge samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Røgfri Fremtid. Partnerskabet giver os en god og afprøvet ramme at arbejde med vores rygeindsatser i, siger Anette Mortensen.

Røgfri Fremtid er navnet på en fælles kampagne, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden indgik i 2017.

Rygning er et pejlemærke Med på videolinjen var formand for Social og Sundhedsudvalget Henning Urban Dam (S).

- Rygning er ét af pejlemærkerne i vores nyligt vedtagne sundhedspolitik - og med god grund, for rygning har store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for vores samfund. Stevns Kommunes mål med at gå ind i partnerskabet er, at flere vælger et røgfrit liv, og at ingen børn og unge skal begynde at ryge. Stevns ønsker en røgfri fremtid, og vil arbejde aktivt med røgfri arbejds- og skoletid, fremme rygestop og at være gode rollemodeller for børn og unge, siger han.

Den lokale formand for Kræftens Bekæmpelse: Anny Borch Jensen ser frem til samarbejdet.

- Hver dag begynder 40 danske børn og unge under 18 år at ryge. Nogle af dem er ikke engang fyldt 13 år, og det skal vi gøre noget ved. På samme måde skal vi hjælpe de voksne med at stoppe. Forhåbentlig kan vi i Danmark nå frem til, at tobak ikke er noget, som vi skal give videre til næste generation. Derfor er jeg meget glad for, at Stevns Kommune nu er gået med forrest i arbejdet som partner i Røgfri Fremtid, siger hun.

Ingen røg i arbejdstiden Som partner i Røgfri Fremtid forpligter Stevns Kommune sig til at gennemføre en række tiltag, hvoraf flere allerede er implementeret eller på vej.

Et af dem er at indføre røgfri arbejdstid. Det sker pr. 1. april 2021, hvor det bliver forbudt for de kommunalt ansatte at ryge i arbejdstiden. Det gælder også medarbejdere, der arbejder hjemme, eller som kører i egne eller kommunale biler. På Kommunalbestyrelsens møde på torsdag - der foregår virtuelt med politikerne siddende ved deres computere i hjemmet - skal rygeforbuddet konkretiseres. Her er der bl.a. lagt til faste bestemmelser om, hvorvidt der må ryges udendørs på kommunens matrikler uden for arbejdstiden.

Endvidere forpligter kommunen sig til at tilbyde alle rygende medarbejdere et rygestopkursus. Målet er bl.a., at færre skal blive udsat for tobaksrøg i arbejdstiden, fremme medarbejderens pausekultur og mindske synligheden af rygning. Rygekurserne for borgerne på Stevns er netop blevet fremhævet som ét landets mest succesfulde, når det gælder om at fastholde deltagerne i en ikke-rygerkultur.

Samtidig skal flere rygere rekrutteres til rygestopkurser gennem en ny metode, der kaldes Very Brief Advice (VBA). Formålet er at opspore nye rygere tidligt og henvise til rygestoptilbud som en metode til at øge chancerne for at reducere rygning og afledt sygdom. Samtidig skal Stevns Kommunes ansatte gå foran og agere rollemodeller for andre ved at tale for røgfri kultur og derigennem at »forebygge rygning blandt børn og unge samt mindske tilbagefald hos tidligere rygere«.