Stevns vil bidrage til BRT-rapport

Stevns - 27. februar 2020 kl. 12:49 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: Når Kommunalbestyrelsen mødes i aften til sit ordinære februarmøde, får medlemmerne en orientering om transportministerens og regionsrådsformandens bebudede undersøgelse af at omdanne Østbanen til en såkaldt BRT-strækning med busser i det samme tracé, hvor skinnerne ligger i dag.

Det kan formentlig afstedkomme debat mellem politikerne, der imidlertid blot kan tage til efterretning, at kommunens ledelse har sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S) om sagen. Brevet blev tirsdag godkendt af Økonomiudvalget og forelægges Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Brevet indledes i den positive tone og glæder sig over, »at transportministeren er engageret i drøftelserne om fremtiden for vores kollektive trafik. Vi er betrygget ved, at transportministeren både i handling og i tale signalerer instinkt for, at vi lokalt står ansigt til ansigt med risikoen for at miste vores helt centrale kollektive trafik - Østbanen«, hedder det til en start.

Videre redegør brevet for Østbanens centrale betydning som »en livsnerve i Stevns Kommune med vital betydning for vores udvikling«. Her henvises til de flere end en million årspassagerer, der placerer banen i »den halvdel af de danske privatbaner, som både har flest passagerer og samtidig transporterer sine passagerer over lange strækninger«. Bl.a. pendler ikke færre end 63 procent af den stevnske arbejdsstyrke hver dag ud af kommunen, ligesom Østbanen er krumtappen for de mange unge i 10. klasse, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser i Køge, Roskilde og København. Stevns er dermed blandt de kommuner i Danmark med den allerhøjeste udpendlingsrate og i top-5 i Danmark, når det gælder afstanden til jobbet.

Stevns vil være med

Ligesom Stevns Kommune bidrager med medarbejdere i Region Sjællands arbejde omkring renovering af skinnerne, ønsker kommunen nu også at blive medinddraget i den bebudede undersøgelse af, om Østbanen kan omdannes til en såkaldt BRT-strækning (Bus Rapid Transfer) - det, som transportministeren har kaldt »tog på gummihjul«.

»Her vil Stevns Kommune ligeledes meget gerne indgå i arbejdet og håber, at vi kan deltage med repræsentanter fra administrationen i styregruppen. Stevns Kommune kan bidrage med et helt tæt og indgående kendskab både til de lokale geografiske forhold samt til vores borgeres behov. Østbanens fremtid har stor prioritet i Stevns Kommune, og vi er konkret optaget af sagens alvor. Vi vil derfor meget gerne bidrage direkte til arbejdet«, hedder det i brevet til transportministeren.

I direkte forlængelse af dette ønske understreger brevet fra kommunens ledelse, at man er særligt opmærksom på undersøgelsens kommissorium, hvor det slås fast, at »at service- og kvalitetsniveau samlet set skal være bedre eller på samme niveau som i dag«. I kommunens fortolkning må det betyde, at »regularitet, driftssikkerhed, kapacitet, komfort og hastighed« skal være på samme »service- og kvalitetsniveau, der eksisterede på Østbanen før hastighedsnedsættelsen den 16. december 2019«.

En stærk bekymring

Brevet lægger således ikke afstand til tankerne om en BRT-løsning, men udtrykker derimod »en stærk bekymring i formuleringen om samme eller bedre serviceniveau end i dag«. Det sker med henvisning til to overordnede målsætninger, som kommunen frygter, viI forsvinde med en BRT-løsning:

»1. Perspektiverne ved Østbanens forlængelse og dermed direkte togforbindelse fra henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig til Roskilde fra ultimo 2020. Sammen med en ambition om at genetablere 15 minutters driften fra Hårlev og nu helt til Roskilde. Netop sammenhæng med Østbanen var løftestang i argumentationen for, at regionen skulle overtage banestrækningen mellem Køge og Roskilde.

2. Perspektiverne i Movias mobilitetsplan med en samlet transporttid fra Rødvig til Københavns Hovedbanegård på fremadrettet 63 minutter. I årtier har vi haft fokus på korrespondance og forbedret adgang til den infrastrukturmæssige hovedkorridor således, at vi kan få gavn af de markante investeringer i infrastrukturen omkring Køge.

I Stevns Kommune lever disse ambitioner fortsat, men vi kan ikke sige os fri for at frygte, at BRT-busser kan tage et unådigt livtag med disse ambitioner og udviklingsperspektiver for vores område«, hedder det i brevet til transportministeren.