Mørke skyer truer Stevns Kommunes økonomi, hvis der ikke kommer hjælp fra den kommunale udligning. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stevns til Folketingets partier: Vi er i store vanskeligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns til Folketingets partier: Vi er i store vanskeligheder

Stevns - 12. februar 2020 kl. 06:05 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have fordøjet chokket over regeringens udspil til udligningsreform, der stik imod forventningen i Stevns Kommune betyder et tab på knap syv millioner kroner om året, er kommunens ledelse nu trukket i arbejdstøjet. Borgmester Anette Mortensen (V) og kommunaldirektør Per Røner står som afsendere på et brev, der i klare og umisforståelige vendinger beskriver kommunens økonomiske situation, og hvad regeringens reformudspil vil betyde for netop Stevns Kommune.

Brevet er sendt til alle Folketingets partier, der nu og i den kommende tid skal forhandle om en udligningsreform, der skal flytte penge mellem rige og fattige kommuner. Her er Stevns uforvarende havnet i kategorien af velhavende kommuner, som skal aflevere penge til andre, mindre velstillede kommuner.

Under overskriften: »Stevns Kommune i store vanskeligheder« slås det fra starten af brevet fast, at Stevns Kommune har »ét af landets absolut laveste kommunale serviceniveauer. Det skyldes, at vi simpelthen ikke har råd til et højere niveau, og vi har samtidig siden 2018 finansieret det nuværende lave niveau med store årlige kassetræk«, skriver borgmesteren og kommunaldirektøren.

De gør gældende, at Stevns havde forventet, at en udligningsreform ville give Stevns Kommune et øget varigt tilskud på omkring 45-55 millioner kroner om året. Selv med en vitaminindsprøjtning i den størrelsesorden ville Stevns ikke kunne tilbyde sine borgere væsentlige serviceforbedringer, men dog kunne opretholde det lave serviceniveau i årene fremover samt sikre nødvendig vedligeholdelse af veje og bygninger.

Stevns ligger langt under

I brevet sammenlignes Stevns Kommunes serviceudgifter dels med landsgennemsnittet, dels med de kommuner på den københavnske vestegn, der står til at vinde på udligningsreformen.

»Stevns Kommunes serviceudgifter er på cirka 979 millioner kroner, men skulle være 70 millioner kroner højere, hvis vores serviceudgifter skulle blive som gennemsnittet i Danmark«, påpeges det i brevet.

I forhold til Vestegnen opregner brevet, at Stevns på de samlede serviceudgifter ligger 20 procent lavere. Det samme gælder udgifter til ledelse og administration, mens Stevns har 25 procent lavere udgifter til undervisning og 30 procent lavere udgifter til ældre over 67 år.

Kun kommuner med færre ældre end Stevns har lavere samlede serviceudgifter pr. indbygger, mens Stevns ligger på en absolut sidsteplads, når det gælder udgifter til undervisning pr. 6-16 årige. Det kan sammenholdes med, at skoleleverne på Stevns forlader folkeskolen med et karaktergennemsnit på 0,8 point under landsgennemsnittet.

Vi får endnu lavere service

»Hvis regeringens forslag gennemføres, vil borgerne i Stevns Kommune i årene fremover opleve et serviceniveau, der er endnu lavere end i dag, og altså markant lavere end niveauet i andre kommuner. Som påpeget ovenfor, så ligger flere af de kommuner, som nu ser ud til at modtage penge på bekostning af Stevns, allerede i dag tårnhøjt over vores serviceniveau og over gennemsnittet i Danmark. Vi mangler en forklaring på denne ulighed«, skriver borgmesteren og kommunaldirektøren.

Brevet slutter med nogle mere tekniske forslag til ændring af de kriterier, der ligger til grund for regeringens udspil. Det gælder forhold som udligningskoefficient, selskabsskatter, vægtningen af almene og private udlejningsboliger og sammensætningen af de nye særtilskud vedrørende hovedstadskommuner, som Stevns i denne sammenhæng er en del af.