16-årige Jonas Hvid Nielsen skal i weekenden spille sin første landskamp. Han bor i Strøby og har spillet floorball i Stevns Floorball Klub det meste af sin ungdom.

Stevns-talent udtaget til U-landsholdet i floorball

Stevns - 02. februar 2018 kl. 11:45 Af Erik Nielsen

Et ungt floorball-talent fra Stevns spiller sin første landskamp mod Tyskland i Ringsted Kabel TV arena i den kommende weekend. Jonas Hvid Nielsen har spillet næsten alle sine ungdomsår i Stevns Floorball Klub, men er som 16-årig rykket til Rødovre for at forfølge sin drøm om at blive den bedste udgave af sig selv som floorball-spiller.

- Han startede i Stevns Floorball-klub som U11-spiller og udviste fra start et stor talent for sporten, forklarer hans far: Klaus Hvid Nielsen.

Jonas Hvid Nielsen kvalificerede sig til udtagelse ved Dansk Floorball Unions (Dafu) første talentsamling for årgang 2000-01, og han har siden trofast fulgt Dafu's spillerudvikling, uddannelse og talentprojekt.

I 2016 indledte Stevns FK et samarbejde med Rødovre FC som kulminerede ved et samlet Rødovre/Stevns U15 hold ved landsstævnet i Frederikshavn, hvor Rødovre/Stevns endte i finalen og sluttede med flot andenplads efter en tæt spillet finalekamp.

- Jonas' stærke engagement, målrettethed, drømmen om en landsholdsplads kombineret med hård træning og målrettet styrketræning i AIK Fitness samt Dafu's styrketræningsprogram de seneste år, har fastholdt hans plads på Dafu's spillerudvikling og udtagelser til turneringer i både Kolding og Sverige, lyder det fra Klaus Hvid Nielsen.

I 2017 valgte Stevns ikke at videreføre U17 holdet for at rykke de unge til herreholdet og opstille i tredje division, så Jonas måtte søge sine muligheder for udvikling som U17 ungdomsspiller i Rødovre FC efter turneringsafslutningen i foråret 2017.

- Jonas bliver transporteret fra hjemmet i Strøby til Rødovre Hallerne tre-fire gange om ugen plus kampe, men hvis man vil udvikles på topniveau og gøre sig gældende i landsholdssammenhænge, kræver det disciplin, talent og ikke mindst hårdt arbejde. I floorball-sammenhæng er det ikke nok at gøre sit bedste - det er også nødvendigt at gøre, hvad der kræves, og det gør Jonas til fulde og med fuld opbakning fra familien, forklarer den unge mands far.

Jonas går i 1.g på Køge Gymnasium, og har fritidsjob i sin sparsomme fritid i Dagli'Brugsen i Strøby.