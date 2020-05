Stevns slipper for retssag mod staten

I de sidste år har en række kommuner været oprørte over en fejl i udligningssystemet, der betød, at 71 kommuner mistede millioner af kroner. Det retter udligningsreformen op på blandt andet for Stevns vedkommende. Dermed undgår kommunen den bebudede retssag, som Stevns var klar til at tage sammen med 18 andre danske kommuner. De 19 kommuner anslog, at de alene har tabt 737 millioner kroner i årene 2017 og 2018 som følge af fejlen i systemet. Herunder kan man se, hvad Stevns og kommunerne på Sjælland har fået som kompensation - beløbet udbetales både i 2021 og 2022.