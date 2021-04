Stevns skal konkurrere om vildskab og alle inddrages nu

På stevnsskaberliv.dk har Stevns Kommune beskrevet projektet, og her kan man følge med i, hvordan det skrider frem. Samtidig har projektet fået sit eget logo med markfirbenet som den centrale stemme for biodiversitet i Stevns. Markfirbenet ganske enkelt blevet Stevns? ambassadør for biodiversiteten, som lider og er i tilbagegang. Logo: Stevns Kommune

Stevns - 16. april 2021 kl. 17:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Projektet »Stevns skaber liv« skal konkurrere med stort set alle andre kommuner i landet om at blive Danmarks vildeste kommune. Projektet er nu blevet afsløret officielt med en ny hjemmeside, som gik i luften torsdag.

Flere og flere dyr og planter forsvinder fra landkortet, fordi levestederne forsvinder. Derfor har Stevns Kommune skabt projektet »Stevns skaber liv« for at give naturen en hjælpende hånd. Målet er at skabe flere levesteder og større artsrigdom.

Sådan skriver Stevns Kommune i en pressemeddelelse, der blev sendt på gaden torsdag eftermiddag. Samtidig blev der åbnet for en ny hjemmeside, hvor man kan blive klogere på, hvad det hele går ud på.

Projektet er også tilmeldt konkurrencen: »Danmarks vildeste kommune«, hvor de fleste af landets kommuner nu konkurrerer om at få mest vild natur og biodiversitet.

- I Fiskeleret i Stevns Klint ser vi, som det bedste sted i verden, resultatet af den sidste store massedød for 66 millioner år siden. Og selvom det måske lyder lidt melodramatisk, at kalde de problemer med biodiversitet, vi oplever i verden i disse år for »massedød«, så er sammenligningen ikke helt skudt ved siden af, for mange arter af både dyr og planter er i kraftig tilbagegang med risiko for helt at uddø. Derfor skal vi gøre noget nu, og derfor giver vi i Stevns Kommune vores bidrag med projektet »Stevns skaber liv«, som skal skabe flere vilde levesteder og større artsrigdom, siger Anette Mortensen i forbindelse med lanceringen af det nye projekt.

Flemming Petersen, der er formand for fagudvalget plan, miljø og teknik, forklarer, at der nu bliver arbejdet målrettet på at få mere vild natur i Stevns Kommune.

- Jeg hører nogle gange, at mere vild natur ikke er pænt at se på, men det er jo som øjnene ser. Og måske skal vi alle samen også arbejde lidt med vores forestillinger om, hvordan naturen skal se ud? Vi har vænnet os til en »tæmmet og kontrolleret« natur gennem mange år, men vores måde at forvalte naturen på, både i den private have og på offentlige arealer, har fået store konsekvenser for planter og dyr, som lige så stille forsvinder. Hvis vi skal redde de truede arter fra at uddø, skal vi gøre noget nu, og så må vi justere vores syn på, hvordan naturen skal se ud. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se blive foldet ud i Stevns, siger han til DAGBLADET.

Hvad gør kommunen? Med »Stevns skaber liv« sætter Stevns Kommune fokus på de udfordringer, vi står over for og inspirerer andre til selv at gøre noget.

I første omgang har forvaltningen udpeget 16 procent af kommunens, grønne arealer, som nu skal omlægges til mere vild natur inden for ét år. Herudover har kommunen fokus på græsarealer, vejrabatter og bede, som med tiden skal blive mere »vilde«.

Stevns Kommune samarbejder herudover med projektet »Vild Med Vilje« samt partnerne under Stevns Klint Verdensarv.

Samtidig har kommunen foreløbigt lagt fem arrangementer i kalenderen.

De har alle sammen den samme dagsorden, og her undersøger man biodiversiteten det enkelte sted samtidig med, at det er muligt at få mere at vide om projektet, og hvad man selv kan gøre hjemme hos sig selv.

Arrangementerne kan ses på stevnsskaberliv.dk, hvor tilmelding også er mulig.

Hvad kan man selv gøre? Stevns Kommune råder ikke over de største arealer i Stevns Kommune. Det gør private ejere, og derfor kommer man klart længst, hvis alle går sammen i fællesskab og alle løfter lidt.

På stevnsskaberliv.dk giver kommunen inspiration til, hvordan du kan skabe biodiversitet hjemme hos sig selv - herunder hvilke planter, som er gode at have.

På stevnsskaberliv.dk har kommunen desuden lavet et kort, hvor det er muligt at finde de steder, hvor der kommer mere vild natur. Den enkelte grundejer kan få sin egen »prik« på kortet, hvis man skaber vild natur.